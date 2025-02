El Mayo está dispuesto a negociar con EU para librar pena de muerte

Ismael Zambada (c.), en audiencia en la Corte Federal de NY, el pasado 13 de septiembre.

El narcotraficante Ismael El Mayo Zambada está dispuesto a declararse culpable para llegar a un acuerdo con fiscales de Estados Unidos y con ello evitar la pena de muerte, aseguró su abogado, Frank Pérez.

“El señor Zambada no quiere ir a juicio y está dispuesto a aceptar la responsabilidad de un cargo que no implica la pena de muerte”, dijo el litigante a la agencia noticiosa Reuters.

El Mayo Zambada, de más de 70 años, quedó bajo custodia estadounidense en julio del 2024, después de que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López en Culiacán, lo que se consideró un duro golpe al Cártel de Sinaloa.

El Dato: Vicente Zambada, El Vicentillo, primogénito de El Mayo y testigo protegido de EU (detenido en 2009), podría ser obligado a participar en el juicio de su padre.

En septiembre pasado, se declaró inocente en un tribunal federal de Nueva York de 17 cargos graves, que incluyen tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas, por lo que, actualmente, se encuentra en prisión en espera de juicio.

Frente a las declaraciones del abogado, la oficina del fiscal federal en Brooklyn, responsable del caso, se negó a hacer comentarios sobre la posibilidad de establecer un acuerdo.

Zambada García es considerado uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Se le atribuye ser uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, al comenzar a operar incluso antes del ascenso de Joaquín El Chapo Guzmán.

A diferencia de otros capos, Zambada nunca había sido capturado hasta su presunta detención en julio pasado.

A lo largo de su carrera criminal, El Mayo mantuvo un perfil bajo, evitando la ostentación y el protagonismo que llevaron a la caída de otros narcotraficantes. Sin embargo, su influencia en el tráfico de drogas a gran escala y su habilidad para operar en las sombras lo convirtieron en un objetivo prioritario para las agencias de seguridad estadounidenses y mexicanas.

Su captura no ha estado exenta de controversia. En una carta difundida por su abogado después de su detención por agencias federales de EU, el capo aseguró que no fue arrestado en un operativo coordinado, sino secuestrado y llevado contra su voluntad a ese país.

En la misiva, argumentó que fue privado de su libertad sin un proceso legal adecuado y que su extradición no siguió los protocolos establecidos en tratados internacionales. Esta versión ha sido rechazada por las autoridades estadounidenses, las cuales aseguran que su detención fue resultado de un operativo estratégico.

17 cargos enfrenta El Mayo Zambada en la Fiscalía de EU

Apenas el fin de semana, una nueva carta atribuida a Zamabada, que fue enviada al Gobierno de México, pide la intervención de las autoridades mexicanas para su regreso al país. En ésta argumenta que sus derechos han sido vulnerados y que merece un juicio justo en México.

Mientras El Mayo Zambada enfrenta su proceso en Estados Unidos, en México continúa la disputa por el control del Cártel de Sinaloa. La organización se encuentra dividida en dos facciones principales: Los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y La Mayiza, conformada por los aliados de Zambada.

La rivalidad entre estos grupos ha derivado en una ola de violencia en Sinaloa, con enfrentamientos armados, asesinatos y detenciones importantes.

En los últimos días, el Gobierno de México ha centrado sus esfuerzos en detener a la mayor parte de la estructura operativa de Los Chapitos. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) han detenido a por lo menos 50 personas del círculo cercano de Iván Archivaldo Guzmán.

Entre los golpes más recientes se ubican la detención de Kevin Alonso Gil, alias El 200, y de José Ángel Cannobio Inzunza, El Güerito, quienes eran los encargados de la seguridad y de las operaciones financieras de Guzmán Salazar.

Los Chapitos han intentado consolidar su dominio sobre el cártel, mientras que La Mayiza se resiste a perder el control que durante décadas ejerció Zambada.

Ahora, el futuro de El Mayo dependerá de las negociaciones entre su defensa y la fiscalía estadounidense. De aceptar un acuerdo de culpabilidad, podría recibir una sentencia menor, aunque sin posibilidad de regresar a México. En caso de ir a juicio, enfrentaría la posibilidad de cadena perpetua o incluso, la pena de muerte, dependiendo de cómo avance el caso.

Sufrió “secuestro transfronterizo”, dicen

Un “secuestro transfronterizo” es de lo que se trató la detención de Ismael El Mayo Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, explicó el abogado Juan Manuel Delgado, quien forma parte de su defensa legal.

“Existen instrumentos jurídicos que señalan la hipótesis en la que mi cliente ha sido puesto a disposición del gobierno de Estados Unidos”, dijo el abogado en entrevista con Ciro Gámez Leyva en Radio Fórmula.

Explicó que desde la década de 1990 hay tratados firmados por México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos; por esa razón, El Mayo, a través de una misiva, solicitó al Gobierno de México intervenir en el caso.

“Se toca el caso, casi hecho a la medida, del señor Ismael Zambada, porque una de las fracciones que maneja este tratado es que un particular no puede extraer por medio de la coerción o la fuerza, del territorio nacional de cualquiera de los Estados firmantes, a un individuo y ponerlo a disposición de la jurisdicción de otro país”, dijo el abogado.

76 años de edad tiene el capo, que enfrenta un juicio largo

Ante los cuestionamientos sobre si la detención de Zambada, el 25 de julio de 2024, en El Paso, Texas, al llegar en una aeronave junto a Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, quien fue líder del Cártel de Sinaloa, era considerado como un secuestro de esta índole aseguró: “Por definición del propio tratado, sí”.

Delgado detalló que su cliente no solicitó la defensa tras su detención pues estaba en shock, a pesar de que el Consulado de México le ofreció la ayuda como a cualquier mexicano con dificultades en el extranjero.

“En aquel entonces el señor Ismael decidió no ejercer ese derecho de manera momentánea, por las circunstancias en cómo llegó a Estados Unidos, por el estado de shock en el que se encontraba no estaba en la capacidad de ejercer ese derecho”, dijo.

A siete meses de su detención, Zambada García exigió la aplicación del tratado, comentó el litigante: “Los derechos están hechos para exigirse, no es una exigencia caprichosa, no es una coacción, no es una amenaza”.

Añadió que Zambada no tiene ningún acuerdo con EU y tampoco ocurrirá “porque se está exigiendo un derecho [...] mientras exista el derecho del lado del peticionario, no se está en la posición de negociar”.