PAN liga a abogado de Zambada con Morena

El vocero del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, acusó que el despacho que asesora legalmente al narcotraficante Ismael El Mayo Zambada ha mantenido vínculos cercanos con Morena y su gobierno, llegando incluso a colaborar con la Secretaría de Gobernación (Segob) durante la administración de Olga Sánchez Cordero.

En entrevista con Javier Solórzano en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite lunes, miércoles y viernes por el canal de YouTube de La Razón, Jorge Triana dijo que el despacho RPDM Abogados trabajó en diversas reformas legales en la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El Dato: El Mayo fue detenido en julio de 2024, tras ser secuestrado en Culiacán y entregado a autoridades estadounidenses que, posteriormente, lo encarcelaron en NY.

“Y me voy más allá, pues también este despacho fue asesor del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en concreto de la Secretaría de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, para elaborar diversas reformas legales.

“A mí me parece que tiene que explicar mucho este Gobierno cuál es su relación con los abogados de El Mayo Zambada; me parece que es un asunto delicadísimo y en cualquier democracia moderna estaríamos en este momento con un juicio político en contra de quien ocupa el cargo del Ejecutivo federal, pero en este país no pasa nada”, denunció el vocero, aunque no mostró documentos que respaldaran su señalamiento.

Además, Triana Tena afirmó que el abogado Juan Pablo Penilla, representante legal del capo, ha estado ligado históricamente a Morena.

También reveló que el director del despacho, Sergio Ramírez Muñoz, es militante de Morena y tiene fotografías con la Presidenta Claudia Sheinbaum. “Ella dice que en campaña se tomó fotos con todo el mundo, pero ésta no es una foto de campaña, es casi una foto de estudio”, enfatizó.

Además, destacó que el abogado Penilla fue homenajeado en el Senado en un evento organizado por legisladores de Morena, donde se le reconoció “por su labor en la transformación de México”.

En defensa de su partido, Arturo Ávila, vocero de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que el abogado Juan Pablo Penilla no sólo se ha retratado con morenistas, sino también con miembros de la oposición.

“Puede que aparezcan en las próximas horas más fotografías con gente del PAN o del PRI. Al parecer, parte de su trabajo tenía que ver con las relaciones públicas, ¿no?”, justificó, también en entrevista por separado en Al medio día con Solórzano.

Asimismo, aseguró que no lo conoce “ni creo tener una foto con él en las múltiples fotos que yo me he tomado. Entonces, me parece que todo este tema obedece más al morbo político y a una narrativa de la oposición, que está haciendo lo que puede”.

Comentó que la oposición está desesperada y no tiene “brújula”, y agregó: “No saben ni en qué tema meterse. Hoy es el Poder Judicial, mañana es la gasolina, pasado mañana es cómo vincular a Morena con el narcotráfico, cuando la realidad es que la única persona que tiene sentencia y condena en 2023 es una que pertenecía a su Gobierno: Genaro García Luna, quien era la mano derecha de Felipe Calderón”.

Comentó que, como grupo parlamentario de Morena en la Cámara baja, “dimos a conocer cómo el propio grupo parlamentario de Acción Nacional pidió que se llevara a cabo este homenaje a este abogado” en meses pasados en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Para concluir, afirmó que “al rato vamos a encontrar fotos con este personaje de todas y de todos, que al parecer le gustaba mucho fotografiarse con las figuras políticas”.

“Estamos totalmente limpios y vacunados”

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, negó que el partido guinda tenga vínculos con el narcotráfico y que conozca al abogado de Ismael El Mayo Zambada. “Nunca habrá en Morena ningún tipo ni de complicidades ni de delincuencia, estamos totalmente limpios, vacunados”, señaló.

Asimismo, aseguró que su partido no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes, esto, al ser cuestionado sobre la presunta relación del partido oficialista con Pablo Penilla, abogado del cofundador del Cártel de Sinaloa .

El legislador morenista afirmó que no conoce al litigante, a pesar de que éste aparece en una foto con el abogado del narcotraficante. Esto, en una imagen que circuló en redes sociales donde también se le ve al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ni la Cámara de Diputados ni Morena tienen ningún vínculo con ninguna gente deshonesta. Morena no tiene vínculos con ningún tipo de delincuentes”, comentó.

El diputado afirmó que “somos limpios”, al referirse a los diputados de Morena y asegurar que no hay ningún tipo ni de complicidades ni de delincuencia. “No hay. Lo que hay es la representación popular de todos. Estamos totalmente limpios”.

17 cargos se le imputan a El Mayo en EU

El legislador dijo que al acudir a muchas reuniones debo tener “cientos de miles de fotografías donde me fotografío con todos”, señaló que él estaba con el presidente López Obrador y le alegraba siempre acompañarlo, incluso en esa ocasión, en esa imagen.

El parlamentario resaltó que lo que no se debe admitir es el tono de chantaje, esto en referencia a la carta que supuestamente envió Ismael El Mayo Zambada, en donde pide su extradición al país, o de lo contrario vendría “un colapso” en la relación bilateral.

En cuanto al trabajo legislativo, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Ricardo Monreal Ávila, afirmó que la Cámara de Diputados agotará su trabajo bien y sin precipitación, por lo que lo más probable es que pueda haber un periodo extraordinario.