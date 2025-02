Senado aprueba dictamen para transferir funciones del INAI a la Secretaría Anticorrupción

Las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, del Senado avalaron, con 19 votos a favor y siete en contra, el dictamen que propone traspasar funciones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), a la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

El dictamen aprobado expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y se reforma la fracción XV del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Esta iniciativa incluye reformas a varias leyes relacionadas con la transparencia y protección de datos personales. ı Foto: Rogelio Morales Ponce @Cuartoscuro

Oposición se pronuncia en contra

Miembros de la oposición, además de refrendar su voto en contra, criticaron la desaparición del Inai bajo la justificación de “austeridad”. Ricardo Anaya Cortés, calificó este hecho como “falaz, inaplicable y tramposo”.

“Pero segundo y más importante, ¿cuánto costaba el INAI?, costaba el 0.01 por ciento del presupuesto, es decir, si el presupuesto federal fueran 100 pesos, el Inai costaba un centavo, no un peso, un centavo, 0.01 por ciento del presupuesto”, cuestionó el panista.

Además, advirtió: “le pides la información al gobierno y si el gobierno no te la quiere dar, pues es el mismo gobierno el que te resuelve en segunda instancia si tienes o no derecho a obtener esa información. No aplica el argumento de la austeridad, es un ejercicio de concentración de poder que estoy convencido no le beneficia al país”.

Los senadores de Morena defendieron el proyecto, asegurando que la información seguirá siendo accesible para los ciudadanos. ı Foto: Cuartoscuro

El senador priista Néstor Camarillo acusó a Morena de que busca dar “carpetazo institucional a la transparencia” y buscar ocultar información. Advirtió que cualquier ciudadano que solicite información al gobierno y se le niegue quedará en total desprotección, además de que la supervisión quedará en manos del propio gobierno, lo que facilitaría la opacidad. “Es como poner a un ratón a cuidar el queso”, ironizó.

La senadora Lilia Margarita Valdez, ante los cuestionamientos de la oposición, aseguró que la ciudadanía, a pesar del cambio, “cuando quieran preguntar cuánto ganamos los senadores y en qué gastamos el dinero, ahí va a estar la información, no la vamos a ocultar, o cuánto se gastó en el Tren Maya”.

Asimismo, aseguró que los datos de transparencia estarán presentes, pues “ahí están los datos que se requieren saber. O si una mujer quiere saber cuánto gana el exmarido para proteger a sus hijos con la dieta, la van a tener. No van a desaparecer, no es cierto que vamos a ocultar la información.

El dictamen fue remitido a la Mesa Directiva para su publicación en la Gaceta del Senado y su presentación ante el Pleno la próxima semana.

