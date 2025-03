Monreal afirmó que la cámara de diputados estará en ‘máxima alerta’ ante aplicaciones de aranceles

Tras vencerse el plazo para la aplicación de aranceles a México por parte del gobierno del presidente Donald Trump, el diputado Ricardo Morenal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) señaló que la Cámara de Diputados, la mayoría legislativa se mantendrá atenta y en alerta máxima.

“Primero vamos a esperar que la decisión que asuma el gobierno de Estados Unidos se concrete. No sabemos. Hasta mañana se cumple el plazo. Por eso estamos en alerta máxima y en sesión permanente la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados. Y mañana tomaremos decisiones”, indicó.

El coordinador de la bancada de Morena manifestó la importancia de no adelantar vísperas, pues recordó que faltan unas horas para que se formalice o no esta decisión por parte del vecino país norte. Sin embargo, dejó claro que la mayoría legislativa está en alerta máxima por la decisión que se tome.

En ese sentido, refirió que, si se grava con cualquier porcentaje, es decir, se imponen aranceles de manera unilateral, o si se gravan mercancías al margen de lo dictado en el T-MEC; no solo se violará el T-MEC, “sino será una grave atenta contra nuestro país, contra nuestra nación, contra la economía de nuestra nación”.

🗳📌 MONREAL LLAMA A DEFENDER A LA PATRIA ANTE LA AMENAZA DE TRUMP



Dice Ricardo Monreal que México es agredido por Donald Trump y llamó a cerrar filas con Claudia Sheinbaum para defender la soberanía nacional.



"No podemos permitir que este agravio se multiplique cada vez que se… pic.twitter.com/p3C5m8ubbj — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 3, 2025

“Es un momento crucial, es un momento de verdad único en la historia del país, en donde la nación está siendo agredida, agraviada, subestimada y tratada de manera ilegal por el presidente de Estados Unidos. Y obviamente los mexicanos y mexicanas tenemos que reaccionar en el sentido de defender a la patria”, sostuvo.

Al respecto, el líder parlamentario hizo un llamado a cerrar filas con la presidenta Claudia Sheinbaum, pese a que dijo, algunos no lo entienden porque están metidos más en la parte político-partidista y en los ataques a la presidenta. Advirtió que nada justifica que en este momento se deje sola a la presidenta como jefa de estado.

“A lo que nos convoque ella, la mayoría legislativa acudirá. Si es necesario movilizarnos, si es necesario protestar diplomáticamente, si es necesario asumir posiciones legislativas frente al resto del mundo, lo vamos a hacer (…) No a los aranceles, sí a la colaboración y sí al respeto de la soberanía de nuestro país”, expresó.

Es momento de cerrar filas con la Presidenta @Claudiashein. Algunos no lo entienden, porque privilegian posturas político-partidistas, pero nada justifica que dejemos sola a nuestra Jefa de Estado ante la inminente aplicación de aranceles que anunció el Presidente Trump. pic.twitter.com/J2EQ1HRc40 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 4, 2025

En temas más legislativos

En otro orden Monreal informó que el dictamen de Ley del ISSSTE, no será aprobado ni se someterá a votación si no hay acuerdo con los maestros. “Vamos a cumplir con el compromiso que se ha hecho con instituciones públicas del Ejecutivo; en el sentido de que esta reforma en materia del ISSSTE no se habrá de aprobar si no hay acuerdo con los maestros. No se va a precipitar, no habrá albazos legislativos, ni habrá premura en su aprobación”, indicó.

Agregó que el día de mañana miércoles habrá una sesión Solemne en conmemoración del 110 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana y 112 Aniversario del Ejército Mexicano y dos sesiones presenciales, en la primera se dará publicidad al dictamen que posteriormente será debatido en el Pleno en materia de no reelección y “nepotismo electoral, el cual se discutirá hoy lunes por la tarde en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Reforma Política-Electoral.

El diputado mencionó que se tiene pendientes por discutir en el recinto legislativo de San Lázaro, dos leyes en materia de seguridad pública, que están revisando las comisiones dictaminadoras; así como la minuta, la reforma aprobada por el Senado en materia de soberanía, la cual dijo, mañana se dará cuenta y turno, y se prevé que pueda ser aprobada la semana que entra.

Asimismo, expresó que está por llegar el paquete de reformas en materia energética que aprobó el Senado. “Daremos los tiempos formales, no vamos a precipitar ninguna de las iniciativas que tenemos en estudio”.

En relación a los cuestionamientos sobre la extradición a Estados Unidos de los 29 líderes vinculados al tráfico de drogas y delitos graves, el líder parlamentario expresó que “la mayoría legislativa en la Cámara de Diputados respalda la acción del gobierno mexicano”, destacando que este gesto “no solo está fundamentado en el tratado de intercambio de reos en la Ley de Seguridad Nacional, sino está avalado por el derecho internacional público”.

Añadió que “la presidenta de la república actuó con altura y con una decisión que la coloca como una mujer valiente y decidida a recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro país”.

Sobre la orden de aprehensión en contra de Silvano Aureoles Monreal Ávila enfatizó que, si bien no se alegra por la desgracia de nadie, es fundamental que la justicia siga su curso y se aclaren los hechos. Subrayó la importancia de que los órganos de procuración de justicia actúen con imparcialidad y sin impunidad. Afirmó que el proceso aún está en desarrollo y que solo las autoridades determinarán responsabilidades, “vamos a esperar qué dice el juez”, apuntó.

Iniciamos este día conversando con los medios de comunicación respecto a los temas que marcarán la agenda legislativa de esta semana en la Cámara de @Mx_Diputados.

¡Buen lunes! pic.twitter.com/QfAfQMiTRw — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 3, 2025

