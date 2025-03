Diputados avalan reforma contra nepotismo y reelección hasta 2030

Cámara de Diputados aprueba reforma contra nepotismo y no reelección.

Sin hacer modificaciones a la minuta enviada por el Senado de la República, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y lo particular el dictamen que reforma la Constitución y que prohíbe la reelección inmediata y el nepotismo electoral, misma que será aplicada hasta 2030.

Por mayoría calificada de 477 votos a favor, el dictamen fue aprobado en lo general, mientras que en lo particular recibió el aval de 432 diputados y la negativa de 28 votos. Tras esto, pasa a las legislaturas locales.

Aunque existieron voces dentro de Morena y otros partidos que buscaban mantener la propuesta original de la iniciativa enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum sobre su aplicación a partir de 2027, al final no hubo consenso y se mantuvo la minuta enviada por el Senado .

En ese sentido, el vicecoordinador de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar y quien supuestamente propondría modificar la aplicación de la reforma, retiró su reserva.

Durante su intervención en tribuna, reconoció que tenían dificultades para cumplir con el propósito de la titular del Ejecutivo Federal, pero señaló que tienen otras vías como las reglas internas del partido.

“Tenemos una gran herramienta, la herramienta de las reglas internas que le da vida a nuestro partido, la de prohibirles en el 2027 en las elecciones de Durango y Veracruz , el establecimiento del nepotismo electoral”, apuntó.

De igual forma, lanzó una advertencia a los partidos aliados a Morena para que en 2027 se alineen a esta regla contra el nepotismo.

“Queremos suprimir esto en el 2027 y lo vamos a hacer por voluntad propia y porque queremos que Morena no acompañe ninguna candidatura producto del nepotismo electoral , ni la de su partido ni la de partidos que se han aliado y vayamos juntos a los procesos de elección”, dijo.

¿En qué consiste la reforma contra nepotismo y no reelección?

En lo que se refiere al nepotismo electoral, el dictamen establece que será requisito que quienes busquen un cargo de elección popular no tengan o hayan tenido en los últimos tres años un vínculo matrimonial, de concubinato o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta sin limitación de grado, y en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado.

Sobre la reelección consecutiva, el documento aprobado señala que se prohíbe para los cargos de diputaciones, senadurías, Presidencia de la República, gubernaturas, diputaciones locales, presidencias municipales, regidurías, sindicaturas, jefatura de gobierno, alcaldías y concejalías.

Asimismo, refiere que los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el síguete período, pero ahora como propietarios, siempre y cuando no hubieran ejercido el cargo; sin embargo, cabe detallar que quienes sean propietarias no podrán ser electas como suplentes, por lo que, quienes estén ejerciendo algún cargo público en 2030 no podrán postularse para procesos de reelección.

En tanto que, la Federación, entidades federativas y la Ciudad de México deberán adecuar sus constituciones y ordenamientos correspondientes en un plazo de 180 días a partir de la entrada en vigor del decreto.

