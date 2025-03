Oposición en el senado critica mitin en Zócalo y exige estrategia ante aranceles de Estados Unidos

Ante la imposición arancelaria del 25 por ciento por parte del gobierno estadounidense, senadores de la oposición, aseguraron que no es suficiente un mitin en el Zócalo no es suficiente para combatir dichos impuestos.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara alta, criticó que la presidenta use una plaza pública para darle respuesta a una medida tan dañina.

“En lo que nosotros no vamos a acompañar es en tratar de sacar raja política de este asunto. Nosotros respetamos mucho la estrategia que quiera seguir la jefa del Estado mexicano, pero, así como lo dijimos, estamos convencidos más bien de que ni una reforma constitucional, ni un mitin en la plaza pública resuelven un problema de estas características”, apuntó en entrevista a medios.

Aseguró que se requiere de “una política bilateral y política multilateral. No reuniones en la plaza pública. Sí, una estrategia firme que, repito, atienda de manera inmediata a los sectores que van a resultar afectados directamente”.

La imposición de aranceles afirmó, no es buena noticias para México, para la industria y el comercio.

Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC. ı Foto: Cuartoscuro

“Me parece que lo primero que tendría hacer el Gobierno federal es atender a los sectores que potencialmente se van a dañar con esta absurda medida, una medida que, por cierto, pues afecta tanto a México como a Estados Unidos, pero pues bienvenidos a la política de la necedad”, señaló.

El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, cuestionó el mitin convocado para este domingo: “Esto de ir a dar discursos al Zócalo, por favor, ¿cómo creen que por dar un discurso en el Zócalo va a dejar Trump de imponer aranceles?”.

Afirmó que Trump dejará de imponer los aranceles “el día que vea que pierde su mayoría legislativa y eso se puede lograr si los aranceles mexicanos se imponen de manera inteligente, estratégica, focalizada”.

“Si los aranceles se imponen de manera estratégica y focalizada y se hace la reunión interparlamentaria, les aseguro que eso va a dar muchos más frutos que andar dando discursos en el Zócalo”, recalcó el panista.

Ricardo Anaya, senador del PAN. ı Foto: Captura de Pantalla

El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, criticó la ‘falta de una política inteligente’ y cercana para llevar la relación con Estados Unidos.

El legislador responsabilizó los supuestos nexos de Morena con el crimen organizado, como una de las causas para que Estados Unidos le impusiera aranceles a México, “no podemos jugar a la política y a las ocurrencias”.

“A mí lo del domingo se me hace un acto partidista complicado, que yo creo que no va a enviar un buen mensaje de diálogo, de coordinación, de cooperación. Estoy convencido que el pueblo de México no sólo tiene carácter y determinación, claro que nos sobra a los mexicanos. Pero, esta es una responsabilidad del gobierno de la República”, mencionó.

La oposición coincidió en urgir la convocatoria de una reunión interparlamentaria México-Estados-Canadá, para encontrar soluciones lo más pronto posible a esta situación.

“La reunión interparlamentaria para presionar a los propios congresistas; y tres, que el combate al crimen organizado no sea un mes, que sea una cosa sostenida en el tiempo, porque hoy, claro, que están pagando una factura de 6 años de abrazos a los delincuentes”, aseguró Anaya Cortés.

Alejandro "Alito" Moreno, dirigente nacional del PRI. ı Foto: Twitter, @alitomorenoc

