Inicia revisión de casos de desafuero de Alejandro Moreno y Cuauhtémoc Blanco en la Cámara de Diputados

El presidente del Sección Instructora en la Cámara de Diputados, Hugo Erick Flores informó que recibieron los expedientes de los casos de desafuero de Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y de Cuauhtémoc Blanco, ex gobernador de Morelos y actual diputado federal, por lo que a partir de hoy darán inicio a la revisión dentro de los plazos legales que son 60 días.

“A partir de hoy empiezan a correr términos legales que estamos cumpliendo, ya le fue entregado a la Secretaría General de la Cámara quien ya lo remitió a la Sección Instructora y hoy empieza ese proceso; apenas vamos a recibirlo y empezarlo a estudiar”, detalló.

Adelantó que no se prevé que la revisión termine en este período ordinario de sesiones pues en los tiempos legales que tienen trabajarán “sin prisas, pero sin pausas” y harán todas las diligencias y procedimientos necesarios para evitar impugnaciones y tener casos viables.

TE RECOMENDAMOS: Rumbo a la elección INE ordenó la publicación e impresión del listado de aspirantes al TDJ

Cuauhtémoc Blanco está acusado de abuso sexual. ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro

Reiteró que, en su calidad de presidente de la Sección Instructora, trabajarán con las herramientas legales, para evitar cualquier vacío, que permita evadir la responsabilidad de los acusados.

Entrevistado al término de la reunión de la Comisión Jurisdiccional, que también preside, Hugo Erick Flores sostuvo que no existe ningún tipo de bloqueo para resolver estos casos y aclaró que, aunque Blanco Bravo es miembro de su partido se procederá conforme a derecho, y negó que exista alguna solicitud para que detengan el proceso.

“Las cosas se están haciendo bien desde el principio, no veo yo obstáculos, más bien tenemos la firme convicción de hacer todo conforme a derecho y que todo lleve sus tiempos y sus procesos legales para que después no haya ninguna situación jurídica que pueda dar motivo a alguna responsabilidad de nosotros o dejemos en indefensión a algunas de los señalados o de las víctimas”, sostuvo.

Descartaron los casos de desafuero de Rubén Muñoz y Sonia Murillo por ya no contar con fuero federal. ı Foto: Cuartoscuro

Alito Moreno es señalado de enriquecimiento ilícito

Cabe recordar que, en el caso del presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, está acusado de enriquecimiento ilícito; mientras que el diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco, ha sido señalado de abuso sexual, ambos funcionarios han negado su responsabilidad en estos ilícitos.

Sobre los otros casos de desafuero, Flores Cervantes aclaró que las dos peticiones contra los ex diputados bajacalifornianos, el morenista Rubén Muñoz y la panista, Sonia Murillo, acusados del delito de corrupción, fueron desechados ya que ya no cuentan con fuero federal, y no hay materia de discusión.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT