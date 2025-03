Monreal: las fosas no son responsabilidad de AMLO

Tras el reporte publicado por La Razón sobre el incremento de fosas clandestinas en los primeros cuatro años y medio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en parte por una mayor actividad de grupos de búsqueda, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que éstas no fueron responsabilidad del exmandatario, sino de las administraciones anteriores, ya que éstas tenían hasta 20 años de existir.

“Las fosas clandestinas, como se está revelando ahora, tenían algunas décadas de existir, no tres años, no cuatro años, sino 12, 15 o hasta 20 años, eso no fue responsabilidad del presidente López Obrador”, apuntó.

Al ser cuestionado sobre el tema, señaló que antes de la llegada de López Obrador el crimen organizado se consolidó en el país: “Creo que la existencia de cárteles, de crimen organizado, fue antes, hace dos décadas o más, y se fue consolidando en el país”.

TE RECOMENDAMOS: Tras hallazgo de narcocementerio Llaman a realizar vigilia y luto nacional el sábado

Indicó que corresponde a las autoridades realizar las investigaciones necesarias para saber qué fue lo que sucedió en cada caso de estas fosas encontradas: “Hay que esperar que los investigadores, los ministerios públicos indaguen y den con la verdad jurídica y real”.

2 mil 863 fosas halladas de 2018 a abril de 2023

Al respecto, el coordinador de la bancada del PAN, Elías Lixa, sostuvo que no sólo es el dato de las fosas, sino también del número de muertos que se incrementó de manera alarmante. Sostuvo que Morena tiene un problema para aceptar la realidad que vive el país en materia de seguridad, por lo que llamó al Gobierno a actuar con responsabilidad y dejar de culpar a otros.

“Hay datos incontrovertibles como que los muertos de López Obrador, mientras él gobernaba, fueron, por mucho, muy superiores a los que existieron en sexenios anteriores, no hay sexenio más violento en la historia de este país. Más allá de echar culpas y de hablar de la indolencia de un gobierno, hoy hacemos un llamado a la responsabilidad del gobierno de entender que, maquillando la realidad no va a mejorar el país”, aseveró.

En tanto, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, señaló que el verdadero problema en que, en seis años del gobierno de López Obrador no se combatió al crimen organizado, y lo único que hicieron fue responsabilizar todos los días al expresidente Felipe Calderón.