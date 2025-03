“Nunca saldarán la deuda con las familias rotas”: madres buscadoras

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que enviará al Congreso de la Unión iniciativas para atender el fenómeno de las desapariciones forzadas, madres buscadoras aseguraron que la deuda en torno a este hecho es grande.

Jaqueline Palmeros, fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, afirmó que las iniciativas “nunca van a saldar la deuda con las familias. La deuda es enorme, pero no solamente es una deuda con el desaparecido, es una deuda de una familia rota, de una familia destruida y de infancias abandonadas.

“Ninguna madre debería estar reconociendo la bolsa y los zapatos de su hijo. Las denuncias anónimas existen, pero el crimen y la colusión también existen”, señaló a La Razón.

En medio de hallazgos como el de Teuchitlán, Jalisco, afirmó: “Vamos a entrar en una crisis humanitaria más grande (por desaparición forzada), y vamos a entrar en la lucha de la sociedad con el crimen organizado que nos puede llegar a rebasar, y rebasar al mismo Gobierno”.

Delia Quiroa, madre buscadora y activista del colectivo 10 de marzo, reconoció que “es bueno” que el Gobierno “esté hablando de personas desaparecidas y diciendo que es una prioridad nacional”, pero añadió que “faltan acciones para nosotros ver que esté en la agenda nacional”.

Consideró que se debe dar también un empuje a lo que realiza la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía de Desaparición Forzada, “y que los estados cooperen mandando el ADN de las familias, porque en la FGR hay más de 78 mil registros de personas que no dan positivo con nadie, porque el ADN de las familias no están en la base de datos”.

Agregó que es necesario “capacitar a las autoridades, a los que actúan como primeros respondientes para que no se les haga fácil abandonar el caso”.

En torno al fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), comentó que es “algo que los colectivos pedían desde hace mucho tiempo”, además de que pidió “que necesita haber personas expertas, empezando por la comisionada Nacional de Búsqueda”, y tengan experiencia en ciencias forenses o en genética.

La también abogada reiteró que la presunción de vida “es el eje rector de la búsqueda de personas de acuerdo con las leyes que tenemos en México”. A su consideración, explicó que homologar “penas entre desaparición y secuestro no está bien. Debe ser más grave la desaparición que el secuestro para mí”.

Dijo que en el caso de las desapariciones “la familia no sabe quién se los llevó. No hay de donde agarrarte para poder investigar, entonces, las penas deben ser más grandes; pero también no se pueden agarrar chivos expiatorios. Muchas veces, nada más para obtener sentencias, agarran a cualquiera y lo sentencian sin evidencias, y no debe de ser”.

Yoltzin Martínez, madre buscadora del estado de Guerrero, coincidió con otras madres buscadoras en que es necesario exigir “que, si el Gobierno no nos va a ayudar debidamente, que no nos descalifique. Lo que las familias queremos es identificación forense adecuada para las víctimas de Jalisco y todos los desaparecidos del país.

“Nosotros, lo que hoy exigimos, es el cuidado de nuestra compañera de Guerreros Buscadores y la justicia que pedimos para todas las familias involucradas, que realmente se sepa quiénes son las personas que estuvieron en ese campo de exterminio”, dijo.

La integrante del colectivo Raul Trujillo Herrera por los Desaparecidos de Guerrero, agregó que las buscadoras “vamos a seguir buscando, con ayuda y sin ayuda. Nosotros hacemos el trabajo que debería estar haciendo el Gobierno, pero es un trabajo que no debería de existir, sin embargo, ante la necesidad que atravesamos, hoy en día existe y salimos a hacerlo, con nuestras propias herramientas”.

Hay más de 72 mil restos sin identificar, acusa PAN

Noemí Luna, vicecoordinadora de los diputados federales del PAN, dijo que, de acuerdo con la organización civil Ideas, hay más de 72 mil restos sin identificar en México, y que “por ineptitud y falta de presupuesto de fiscalías, saturación de morgues y desapariciones forzadas”, el problema de las desapariciones se agudiza en el país.

En un videomensaje, la legisladora panista señaló que, a pesar de la gravedad de las circunstancias, el Gobierno mexicano “sigue dando palos de ciego y sin rumbo para presentar una estrategia integral y eficiente de seguridad con presupuesto”. Agregó que es responsabilidad de las instituciones de Gobierno atender los llamados de los colectivos buscadores.

Dijo que los recientes hallazgos han evidenciado la ineficiencia para enfrentar los problemas que enfrentan los mexicanos: “El desafío humanitario institucional y estructural no se puede ocultar”.

Luna Ayala recordó que la organización civil Ideas habla de una crisis por acumulación de restos humanos sin identificar, y que las investigaciones se dan sin recursos, ni personal, ante una saturación de morgues y la persistente problemática de las desapariciones forzadas.

“Exigimos al Gobierno de Morena cumplir con sus obligaciones establecidas en la propia Constitución mexicana y atender las recomendaciones de organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”, señaló.

La parlamentaria dijo que en el actual Gobierno, hasta el dia de hoy, han desaparecido 44 mujeres y hombres cada 24 horas: “Nos faltan siete mil 112 personas durante los sexenios de Morena”.