‘Estamos todos, desde abajo, cambiando al Poder Judicial’: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó la importancia de la elección para renovar el Poder Judicial el próximo 1 de junio, pues además de elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras, también por primera vez, habrá un Tribunal de Disciplina Judicial que evaluará su trabajo, con el fin de cambiar desde abajo este Poder encargado de la impartición de justicia.

“Se van a elegir ministras y ministros de la Corte, 9: 5 mujeres y 4 hombres. Se van a elegir 2 magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: una mujer y un hombre. Esto es muy importante, por primera vez va a existir algo que se llama: Tribunal de Disciplina Judicial, actualmente existe algo que se llama Consejo de la Judicatura, pero la Presidenta de la Corte es la Presidenta del Consejo de la Judicatura, entonces el Consejo de la Judicatura está supuestamente para evaluar la actuación del propio Poder Judicial”.

“Ahora ya van a ser distintos, una cosa va a ser la Corte y otra cosa el Tribunal de Disciplina Judicial, que tampoco va a cometer arbitrariedades porque tiene reglas, no es de que lo que decidan hacer, es en función de la falta de un ministro, un juez, un magistrado, entonces ese Tribunal es muy importante porque ellos van a evaluar el trabajo de los jueces de los magistrados y de los ministros, pero ahora sí una evaluación de que no se valen los sabadazos, no se vale la actuación ligada a la corrupción, por eso estamos entre todos, desde abajo, cambiando el Poder Judicial”, señaló.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó paso por paso el proceso para poder participar en la elección de las y los nuevos jueces, magistrados y ministros que conformarán el Poder Judicial de la Federación, el próximo 1 de junio.

Informó que al llegar a alguna de las 84 mil 202 casillas que se van a instalar en el país, la ciudadanía recibirá seis boletas a elegir, diferenciadas por colores y para elegir los siguientes cargos:

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Magistraturas de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial

Magistraturas de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Magistraturas de Circuito

Juzgados de Distrito

“En 19 entidades, también hay que decir, podrás elegir a juzgadores locales”, agregó.

Detalló que cada boleta cuenta con cuatro secciones, la primera es el título que informa sobre el cargo a elegir; la segunda es la lista de candidaturas, ordenadas alfabéticamente y separados por género: del lado izquierdo mujeres y derecho hombres.

La tercera sección es un recuadro con un número que antecede el nombre de cada candidata o candidato; y la cuarta es otro recuadro con las siglas para determinar el Poder por el que es postulada cada persona: Poder Ejecutivo (PE), Poder Legislativo (PL), Poder Judicial (PJ) y Ministras y Ministros en Funciones (EF).

Para elegir a las y los próximos funcionarios judiciales, detalló que en la parte superior de la boleta habrá recuadros en blanco que deberán llenarse con el número que antecede al nombre de la o el candidato seleccionado.

Precisó que para la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en todo el país se va a elegir cinco mujeres y cuatro hombres; para Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se elige un hombre y una mujer.

Para Magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial son tres mujeres y dos hombres; en Magistraturas de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación son dos mujeres y un hombre.

Precisó que para la elección de Magistraturas de Circuito y Juzgados de Distrito habrá un apartado adicional para seleccionar la especialidad penal, administrativa o civil diferenciadas por colores. En ambos casos se elige un hombre y una mujer por cada especialidad.

