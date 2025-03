Morena y aliados interrumpen sesión en el Senado para no votar propuesta del PAN por caso del Rancho Izaguirre

Senadores de Morena y sus aliados del PT y Partido Verde Ecologista de México hicieron el vacío en el Salón de Plenos y reventaron la sesión en el Senado de la República cuando el legislador del PAN, Marko Cortés Mendoza proponía la creación un grupo interdisciplinario e independiente con expertos internacionales para la investigación del caso Teuchitlán.

De forma abrupta, los morenistas y aliados comenzaron a salir del salón de plenos en cuanto el senador Marko Cortés inició su exposición, por lo que el panista acusó que salían por orden del coordinador de Morena, Adán Augusto López. Ante el vacío, la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat pidió la rectificación de quorum, y se interrumpió al orador quien reiteró su acusación.

Cortés acusó al gobierno de Morena de encubrir la verdad y ser cómplice con los criminales. La sesión fue interrumpida, y el PAN denunció la mala política de seguridad del gobierno actual. ı Foto: larazondemexico

Cortés Mendoza presentaba un exhorto a la Presidencia de la República para promover un acuerdo con la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para la implementación de un Grupo de Investigación Interdisciplinario Independiente para que se incorpore asistencia técnica con perspectiva de derechos humanos en la investigación de los hallazgos en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Sin poder terminar, sostuvo que Morena y su régimen no quieren que se sepa la verdad porque, dijo, están involucrados, e incluso, acusó que ya sabían lo sucedido en Teuchitlán y se quedaron callados “y eso los hace cómplices con los criminales”.

Huyeron porque no tienen argumentos y porque su política de abrazos al crimen ya colapsó. Mientras el país exige justicia por Teuchitlán, Morena y sus aliados prefieren correr antes que dar la cara. pic.twitter.com/UM8d8pexQy — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 21, 2025

Tras la petición de rectificación de quorum y la negativa de la mesa directiva de permitir que sus propios compañeros de bancada y del PRI le realizarán preguntas, el panista pidió la votación nominal de su propuesta, sin embargo, no se concedió y se abrió el tablero.

Con solo 25 legisladores presentes, entre gritos y protestas de priistas y panistas, la presidenta de la Mesa Directiva en Funciones, Imelda Castro Castro, concluyó la sesión y citó para el martes 25 de marzo a las 11:00 horas, para salir inmediatamente del salón.

Posteriormente, en conferencia de prensa el coordinador del PAN en la Cámara Alta, Ricardo Anaya acusó que la mayoría “salió corriendo como cobardes para no enfrentar un problema que hoy tiene desangrado al país”, sostuvo.

Denunciaron que hoy el país está pagando la mala política de seguridad del ex presidente López Obrador de abrazos y no balazos; enfatizó que este problema es nacional y no solo regional ya que los casos de violencia se replican en todos los estados del país gobernado por Morena por lo que le exigieron que asuma su responsabilidad.

