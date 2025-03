‘Alito’ Moreno arremete contra Beltrones; lo señala por el asesinato de Luis Donaldo Colosio

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, arremetió contra Manlio Fabio Beltrones, a quien señaló de tener vínculos con el crimen organizado e, incluso, acusó de estar ligado al asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido hace 31 años.

Durante su visita a Sonora, tierra del malogrado candidato del PRI que este 23 de marzo cumple 31 años de haber sido asesinado en Lomas Taurinas, “Alito” Moreno se reunió con la militancia del partido y tomó protesta a la nueva dirigencia en el estado, encabezada por Lupita Soto Holguín y Onésimo Aguilera Burrola.

En conferencia de prensa previa al evento, el líder priista fue cuestionado sobre las críticas que Beltrones Rivera ha vertido hacia la actual dirigencia nacional, a lo que “Alito” respondió que el PRI debió pagar una multa de 150 millones de pesos debido a la “Operación Safiro”, que hizo el sonorense.

“Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, ese es Manlio Fabio Beltrones. Yo no tengo tema de Andorra, de tener vínculos, de haber estado ligado al asesinato de Luis Donaldo. Es él, no yo. Aquí, en su tierra o donde esté, nosotros no nos podemos quedar callados. Tenemos que actuar con responsabilidad y con compromiso, con mucho carácter” Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI



Lo acusó de se parte de quienes solo levantan la voz para atacar al presidente del PRI, pero, no hacen ninguna declaración contra Morena o del Gobierno Federal, por lo que pidió congruencia y carácter.

Alito Moreno arremete contra Manlio Fabio Beltrones en su visita a Sonora; señala sus vínculos con el crimen organizado y con el asesinato de Colosio



“Alito” Moreno llama a coalición en Sonora para elección de 2027

Ya en el evento, Alejandro Moreno se pronunció por la construcción de una gran coalición con otras fuerzas políticas con el objetivo de elevar la competitividad y ganar la elección del 2027 en aquella entidad.

Advirtió que para impulsar las alianzas “hay que actuar con humildad, con sencillez, convocar a todos para construir, porque la soberbia es el pecado favorito del diablo”, sostuvo.

Acompañado por integrantes del CEN y dirigentes estatales, el también senador priista refirió que se debe respetar a todos, cuidar a los partidos y construir una gran coalición para enfrentar y tener los mejores resultados en el 2027 por lo que, dijo, ven una gran oportunidad en Sonora.

“En el PRI hemos aprendido de nuestros errores. México demanda políticos con experiencia, no improvisados; no los que se quedan en la nostalgia del poder, porque no cualquiera enfrenta al poder (…) el PRI no se deja y jamás se va a echar para atrás, porque es un partido con mucho carácter”, afirmó.

PRI hace llamado para honrar a Colosio Murrieta

Sobre la relación con el partido en el poder, señaló que no se pueden quedar callados y calificó a Morena de ser un partido cínico y corrupto al que no le gusta la democracia ni el diálogo, “quiere un partido único, para que no haya opinión, para que no haya competencia”.

Hizo un llamado a honrar a Luis Donaldo Colosio Murrieta, sus principios y sus ideales y, luego de informar que en el evento se encontraba la síndica Blanca Colosio, anunció que en el PRI celebrará próximamente una reunión regional en Sonora .

Luis Donaldo Colosio, excandidato presidencial ı Foto: larazondemexico

