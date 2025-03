Sombra del exfiscal

Y fue la fiscalía de Morelos la que reaccionó —aunque aún no se termina el trámite— a la decisión que tomó la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en el sentido de no aceptar a trámite el desafuero del exgobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y es que resulta que el fiscal de la entidad, Édgar Maldonado, ya ordenó que se revise el caso para determinar si efectivamente tiene problemas de armado, como se señaló en San Lázaro. Recordó que la tarea de integración de la carpeta se realizó durante la gestión de su antecesor, Uriel Carmona, quien fue destituido hace unas semanas. Por lo pronto, se informó que la Visitaduría general y el área de Asuntos indagarán si hay problemas en la carpeta que derivó en la solicitud de desafuero. Anticipó además que, si así ocurriera, entonces los responsables serán sancionados. Varias aristas se están abriendo en torno al caso del exfutbolista, sólo falta ver, nos comentan, que alguna de ellas no atrase la resolución del caso.

TE RECOMENDAMOS: Rechazo a chantaje de la CNTE