¿Y Citlalli Hernández?

Y hablando de las acusaciones contra el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco, quien no ha hecho hasta ahora posicionamiento alguno al respecto es la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández. Es conocido el rol siempre activo de la funcionaria ante situaciones de violencia que atañen a las mujeres. Sin embargo, al caso del exfutbolista, al menos a nivel público, ha sido una excepción, a pesar de que la denunciante del presunto delito de violación en grado de tentativa fue la medio hermana del político. Tal situación ha hecho que diversas voces de la oposición acusen que hay algún tipo de protección al legislador. En el entorno de Morena ya han empezado a surgir voces de mujeres a quienes no les pareció correcta la decisión de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados de no aceptar a trámite la solicitud de desafuero, entre ellas la diputada María Teresa Ealy. Ya se verá, nos comentan, si en el caso hay alguna definición de Hernández Mora.

TE RECOMENDAMOS: No al pleito con Bukele