Blindan a Blanco: diputados batean iniciar proceso para desaforarlo

La Cámara de Diputados aprobó, por mayoría, el dictamen que declara “notoriamente improcedente” la solicitud para retirar el fuero constitucional al diputado Cuauhtémoc Blanco, el cual impide su investigación por presunto delito sexual cometido en contra de su media hermana.

Con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones, se resolvió no proceder con el desafuero. Sólo PAN y MC votaron en forma unánime en contra, mientras que todos los legisladores presentes del PRI votaron en favor de desechar el caso. Morena y sus aliados, el PVEM y el PT votaron en forma diferenciada.

El Dato: El PRI defendió que su votación contra la solicitud del trámite de desafuero fue por una “mala integración de la carpeta de investigación” y no significa impunidad.

En contra del dictamen, es decir, porque siguiera el proceso de desafuero contra Blanco, votaron 84 mujeres —22 de Morena, 15 del PT, 2 del PVEM, 32 del PAN, 13 de MC y ninguna del PRI— y 74 hombres —tres de Morena, 23 del PT, 35 del PAN, 13 de MC y ninguno del PVEM y del PRI—.

En favor del dictamen, para que se desechara la solicitud de desafuero, hubo 128 votos de mujeres —91 de Morena, dos del PT, 20 del PVEM, 14 del PRI, una independiente y ninguna del PAN y de MC— y 163 de hombres —102 de Morena, siete del PT, 35 del PVEM, 19 del PRI, y ninguno del PAN ni de MC—. Entre quienes se abstuvieron están Gabriela Jiménez, la vicecoordinadora morenista que había anunciado su voto en contra.

La votación se dio después de que el exgobernador de Morelos tomó la palabra en tribuna, en medio del descontento provocado por habérsele permitido que hablara al pleno al final del debate.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito; todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo con mucho gusto estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo, aquí estoy y estoy parado ante ustedes y estoy de frente, dándoles la cara. Nada más esto: fue después de seis meses (que) la señora presentó esta demanda en mi contra y estoy dispuesto ir a la Fiscalía sin ningún temor, porque mi conciencia está muy tranquila”, dijo.

Blanco habló rodeado por un cinturón de protección de legisladoras de su bancada, quienes lo cubrían ante el intento de diputadas como Ivonne Ortega (MC), que querían acercarse para pedirle que se bajara de la tribuna, mientras decía: “Tú eres el culpable de esto; si estás tan seguro de tu inocencia, pide licencia y enfrenta a la justicia”.

Las voces en contra de la participación en tribuna del exfutbolista salieron incluso de su propia bancada. La morenista Magda Salgado lamentó que el legislador los llevara a vivir una “situación tan bochornosa”.

La petista Lilia Aguilar Gil dijo: “Acabo de escuchar el más grande de los absurdos en el discurso que me antecedió en la palabra; el priismo, el priismo que se decía oposición, el priismo solamente presenta incongruencia. Viene acá a votar a favor de un dictamen, aprobando revictimizar a una mujer que, cuando menos, debe tener salvaguardados sus derechos”.

La vicecoordinadora del PAN, Noemí Luna, acusó que esto se trató de un “pacto de impunidad. Es decir, donde ‘la manada’ protege a uno de los suyos y se nos olvida que, en el tiempo ‘supuestamente’ de las mujeres, cualquier legislación, cualquier juicio, cualquier trámite, debe ser con ‘perspectiva de género’.

Manifestó que hoy hay una posible mujer que sufrió violencia de un hombre poderoso, porque el caso “que nos ocupa es de cuando él era gobernador y, lamentablemente, la Sección Instructora simplemente dio carpetazo”.

En medio de un caos generalizado, y los ánimos acalorados desde el inicio de la sesión, legisladoras de oposición, y al final unas cuantas del oficialismo, no dejaron de gritar consignas contra Blanco, quien llegó en medio de la multitud y “escoltado” por Pedro Haces, quien le ayudaba a abrirse paso entre los medios que intentaron tener una declaración.

Previamente, el coordinador guinda, Ricardo Monreal, dejó entrever una negociación para que el dictamen fuera desechado, a cambio de que Blanco comparezca ante la Fiscalía de Morelos. Aseguró, tras una reunión plenaria de su bancada, en la que estuvo el propio diputado, que esa decisión era a cambio de que Blanco comparezca ante autoridades del estado.

“Va a ir con el fiscal, va a ir con el juez que lo requiera”, expresó Monreal, pero aclaró que renunciar o no al fuero es decisión del exfutbolista.

El Tip: El diputado morenista no podrá ser procesado penalmente mientras conserve su investidura legislativa

Posteriormente, en conferencia, los morenistas Monreal, Sergio Gutiérrez Luna, Arturo Ávila y Hugo Erick Flores, rechazaron la existencia de pactos en silencio y de que haya habido opresión a algún grupo interno en Morena para accionar y direccionar su voto.

“Platicamos en la plenaria, un debate jurídico, de lo del artículo 61 constitucional, y era un absurdo jurídico estar debatiendo algo que ya está en jurisprudencia aprobado. Hoy, la Fiscalía puede llevar al diputado Blanco simple y sencillamente para hacer una investigación y probar los hechos que están denunciados en la carpeta. Eso no le corresponde a esta institución.

“No nos reclamen a nosotros. Reclámenle a la Fiscalía (de Morelos). La carpeta y la solicitud eran absolutamente una basura. Lo que hoy se asienta aquí en la Cámara de Diputados es un precedente de legalidad, siempre a partir de que se presenten elementos”, dijo Flores, presidente de la Sección Instructora.

Convocan a marcha contra legislador

En rechazo al desechamiento que Morena consiguió respecto a la solicitud de desafuero contra el diputado federal de Morena y exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, activistas lanzaron una convocatoria para marchar este próximo sábado.

Por medio de redes sociales, la abogada y activista Paola Zaeb compartió la convocatoria en la que llama a la movilización a las 11:00 horas de este 29 de marzo para exigir que el legislador sea desaforado y sometido a juicio para valorar su responsabilidad en el delito que se le acusa: abuso sexual en grado de tentativa.

El punto de concentración será la Glorieta de las Mujeres que Luchan, sobre avenida Insurgentes. En el llamado, se considera la decisión de los legisladores guindas como una “traición a la justicia” y a los “derechos de las mujeres”.

“Llegar todas significa romper el pacto, que en todos los partidos, las mujeres que ocupen cargos públicos los ejerzan con perspectiva de género, protegiendo lo derechos de las mujeres”, señaló.

