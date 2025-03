Gobierno busca más campos de adiestramiento para cárteles, como rancho Izaguirre

El Gobierno Federal realiza búsquedas para conocer si hay más campos de entrenamiento para cárteles de la droga, como el localizado a inicios de mes en Teuchitlán, Jalisco.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se mantienen las averiguaciones para esclarecer lo que ocurría en el rancho Izaguirre, el cual ya fue intervenido por la Fiscalía General de la República desde el martes, y donde según testimonio de un detenido, era utilizado para adiestrar a personas privadas de la libertad ilegalmente y que sirvieran al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Este trabajo que se hace, que es parte de la estrategia de seguridad, regreso a la primera intervención, una estrategia de seguridad en donde hay coordinación y hay inteligencia e investigación para hacer detenciones de los generadores de violencia. Y si en esta zona hay otros lugares, se está investigando y trabajando conjuntamente. Y lo relevante es que en efecto se está trabajando y se esclarecen los hechos”, dijo.

Elementos de seguridad resguardan la entrada del lugar Fotos|Ulises Soriano, Reuters y Cuartoscuro|La Razón

Consultada sobre el operativo en el Rancho La Vega, también en Teuchitlán, Jalisco, donde se presume que también se cometía reclutamiento forzado en beneficio del crimen organizado, refirió que también se deben realizar indagatorias.

Sobre la detención de Gregorio ‘N’, alias El Lastra, señalado como cabecilla a cargo de engañar a personas para llevarlas al Rancho Izaguirre, dijo que fue una captura importante y criticó que haya quienes no lo reconozcan así.

“La detención que se hizo es muy relevante, muy relevante, porque aquí la discusión no es si tiene que actuarse en contra de los grupos delictivos o de la delincuencia organizada que comete delitos, homicidio, incluso secuestro, desaparición, portación de arma de fuego. Pues ese es el trabajo que estamos haciendo y esta detención de la que muchos de los comentócratas no hablan porque no quieren hablar de ello, porque lo que no quieren decir es que hay resultados y que estamos trabajando todos los días para seguir dando resultados”, dijo.

LMCT