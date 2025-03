Rechazan crear un GIEI para el caso Teuchitlán

Senadores de Morena y sin partido rechazaron la necesidad de un Grupo Interinstitucional de Expertos Independientes (GIEI) para investigar lo ocurrido en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. Argumentaron que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la capacidad para esclarecer los hechos.

Durante la sesión de este martes, Morena y aliados batearon la propuesta del PAN de crear un GIEI. Con 61 sufragios en contra y 30 a favor, el Pleno consideró que la propuesta no era de urgente y obvia resolución y le fue turnada a la Comisión de Gobernación para su análisis.

El sonorense Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido político, pidió no dudar de la capacidad del Estado mexicano para esclarecer estos hechos.

EL Tip: Los morenistas no descartaron citar a comparecer al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, a fin de que informe sobre los avances en las investigaciones.

“No debemos de dudar de la capacidad del Estado mexicano para poder esclarecer los Teuchitlanes que existan en México. Sería muy lamentable que iniciáramos una jornada desconfiando de las instituciones mexicanas, por el contrario, hay que presionar a la mismas, exigir que nos den mejores resultados”, pidió.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, consideró que no es “sano, ni razonable, ni de buena fe, ni nada”, permitir que un GIEI participe en estas investigaciones.

61 votos en contra tuvo la propuesta del PAN

“Se va a ir a fondo, no habrá impunidad, se sabrá la verdad, se detuvo a El Lastra, que era el principal entrenador de los grupos del narco. No, no están abiertos los caminos para que la verdad se sepa”, aseguró el también morenista.

Alejandro Murat, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que la FGR y las leyes mexicanas son muy claras, “hay que esperar a que se lleven a cabo todas estas investigaciones y, en función a eso, que sea totalmente transparente”.

Agregó que existen todas las capacidades en la Federación para dar con la verdad y refrendó el respaldo y apoyo “con toda confianza a la Fiscalía General de la República y que sea la Fiscalía General de la República la que aclare”.