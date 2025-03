Morena no se pone de acuerdo en caso Blanco; Monreal celebra congruencia del ex futbolista y desmiente al vocero

En la Cámara de Diputados la bancada de Morena continúa sin ponerse de acuerdo al tratar de resarcir la imagen negativa que dejaron en un amplio sector de la opinión pública tras la votación a favor del desechamiento del proceso de desafuero de Cuauhtémoc Blanco.

Mientras por un lado el coordinador morenista, Ricardo Monreal celebra la actuación del exfutbolista al acudir a la Fiscalía de Morelos para conocer sobre la denuncia en su contra y lo califica de congruente, por otro desconoce lo dicho por su vocero, Arturo Ávila quién habría señalado que, aún con fuero en caso de ser culpable, Blanco Bravo podría ser juzgado.

En conferencia de prensa al ser cuestionado por La Razón sobre esa aseveración, Monreal Ávila dijo desconocer las declaraciones e incluso puso en tela de juicio el conocimiento jurídico del vocero de su bancada.

“No sé lo que dijo Arturo, pero yo se lo digo con base en la Constitución y a la ley, no es posible que se detenga o se procese a una persona que no haya seguido el procedimiento de la declaratoria de procedencia. No se puede detener a nadie a quien la Cámara de Diputados no le haya quitado inmunidad procesal. Si Arturo no dio la respuesta correcta, lo que debo hacer es invitarlo a las clases de poder legislativo que doy en la UNAM, porque no es lo correcto que diga que tiene y puede ser aprendido alguno de los servidores públicos que estén referidos en la Constitución”, sostuvo.

▶️ #VIDEO | Afirma Monreal (@RicardoMonrealA) que ellos actuaron apegados a la ley en votación del caso Blanco.



📹 Blanca Estela Santos / @LaRazon_mx pic.twitter.com/6QSsepu1fg — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 27, 2025

Por la mañana en entrevista radiofónica con Ciro Gómez Leyva, el vocero Arturo Ávila indicó que “agrego algo que me parece importante, el artículo 61 de la Constitución y los criterios de la Suprema Corte de Justicia ya son muy claros, cuando hay un delito con esas características la Fiscalía General del República podría ya llevar a juicio, podría ya llevar directamente a un ministerio público, podría girar una orden de aprehensión contra el presunto agresor, no tiene que esperar el juicio de desafuero”, sostuvo.

Monreal Ávila insistió en que Cuauhtémoc Blanco actuó con congruencia, correctamente y honró la palabra que le dio al grupo parlamentario de acudir a conocer la acusación y la carpeta de investigación, “para mí fue un gesto de autenticidad y un gesto en el que no exime la futura responsabilidad que hubiera”.

Señaló que ahora el ministerio público podrá indagar y recabar las pruebas para que se integre bien el expediente y presente de nueva cuenta una solicitud de desafuero ante la Cámara de Diputados.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política, enfatizó que Morena está a favor de la justicia y la víctima por lo que no permitirán que haya impunidad; en ese sentido, argumentó que justamente votaron para impedir alguna actuación como la del priista Alejandro Moreno Cárdenas, que durante los 60 días de plazo que tiene la sección Instructora para resolver él consiguió un amparo y así impidió que se siguiera el proceso de desafuero en su contra.

Sobre los desencuentros al interior de su bancada con los 22 diputados que votaron en contra, Monreal dijo que hay libertad en el grupo para que cada quien vote de acuerdo a la ley y sus conciencias; se dijo indignado por el trato que han recibido las legisladoras morenistas que votaron a favor del dictamen y se solidarizó con ellas.

“Hay que ponerle talento, paciencia, tolerancia, pero es un momento que vamos a superar, vamos a superar y estoy haciendo un llamado con todos para que privilegiemos la unidad más allá de la coyuntura de una decisión política”, apuntó.

Diputado, Cuauhtémoc Blanco ı Foto: Especial

LMCT