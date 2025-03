De pedir licencia, nada

Como no hay plazo que no se cumpla, ayer se iniciaron, por primera vez en la historia reciente, campañas electorales de más de 4 mil 300 candidatos a jueces, magistrados y ministros, hombres y mujeres, que serán votados el próximo 1 de junio. Arrancaron con la notoria inexperiencia de quien, en vez de de gastar suela, suele gravitar en torno a libros, sentencias, expedientes… El caso es que desde ayer los aspirantes hacen lo que consideran que es lo correcto para convencer al electorado, valiéndose de las redes sociales y de su ingenio, además de recursos propios. Por lo pronto, nos dicen, ayer fue notoria la ventaja con la que abrieron las tres ministras identificadas por su cercanía con la 4T, que buscan repetir en el cargo: Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, identificadas como la 3, la 8 y la 22 en el orden del listado de aspirantes que se verá en la boleta. Ninguna, por cierto, estaría pensando en solicitar licencia si las otras no lo hacen. Pendientes.