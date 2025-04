Diputados de Morena también van por impugnar

El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal (c.) y otros legisladores, ayer, en conferencia.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, informó que interpondrán un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), a través del presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, tras la reciente decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de prohibir al Poder Legislativo la difusión de la próxima elección a diversos cargos del Poder Judicial.

“Esta decisión que apenas se tomó en el INE (el) sábado, va a recurrirla el presidente de la Mesa Directiva. Le hemos autorizado la mayoría que compone la Cámara de Diputados, para que interponga un recurso ante el Tribunal Electoral porque creemos que INE se excedió al prohibirnos al Poder Legislativo, en este caso, difundir la elección”, sostuvo.

Ley no impide a poderes Legislativo y Ejecutivo difundir elección judicial: Monreal

Monreal argumentó que la Constitución impide a partidos políticos hacer proselitismo o difundir la reforma judicial , pero la prohibición no aplica para los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Afirmó que las y los legisladores únicamente buscan difundir la elección judicial y no hacer proselitismo por algún candidato, al señalar que “casi el 60 por de ciudadanos que no saben que habrá elección para elegir jueces, magistrados y ministros”.

“No quiere decir, con este tema de difundir, hacer proselitismo por un candidato candidata, no. Es simplemente difundir la elección y en ese sentido creo que nos asiste la razón. El pretender que el Poder Legislativo difunda la elección que yo estimo es la más difícil de las últimas elecciones, más bien desde hace 200 años será la primera vez y es la más complicada, es inédito lo que va a pasar y por tanto a mí me gustaría que los ciudadanos no se estuvieran enterados “, afirmó el líder parlamentario.

Sheinbaum impugnará prohibición del INE para promover elección judicial

Más temprano este lunes, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, adelantó que impugnará el acuerdo del INE, que prohíbe a los gobiernos federal, estatal o municipal y a cualquier institución pública o funcionario público, promover la participación ciudadana en la elección judicial.

Aunque todavía no había sido notificada sobre la resolución, advirtió que una vez la reciba acudirán ante el TEPJF “porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a uno u otra persona, pues igual que el INE, participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el primero de junio” , dijo durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

