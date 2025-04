Frenan recortes de Trump a ayuda para niños migrantes

Una jueza federal ordenó al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que restablezca temporalmente el apoyo financiero a los programas que prestan servicios legales a los niños no acompañados en procedimientos de inmigración.

La jueza de distrito Araceli Martínez-Olguín, en San Francisco, emitió a última hora del martes una orden de restricción temporal que bloquea al gobierno la posibilidad de cortar los fondos que los defensores dijeron que eran cruciales para garantizar que 26 mil niños pudieran mantener a sus abogados, como publicó La Razón el 3 de marzo pasado.

“El mantenimiento de la financiación de los servicios de representación legal directa favorece los intereses públicos fundamentales de garantizar que los niños tengan acceso a representación legal y protección contra la trata de seres humanos”, escribió Martínez-Olguín.

La cancelación del apoyo se produjo en medio de la campaña de Trump para tomar medidas enérgicas contra la inmigración y los programas humanitarios que, según él, van más allá de la intención de la ley estadounidense.

Los proveedores de servicios jurídicos sin ánimo de lucro que habían recibido anteriormente respaldo financiero para su trabajo de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EU presentaron una demanda la semana pasada, después de que el gobierno decidiera detener la financiación.

La jueza dijo que las organizaciones sin fines de lucro “plantean serias dudas” sobre si las acciones del gobierno violaron sus obligaciones, en virtud de la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Tráfico William Wilberforce del 2008.

Dicha ley exige al gobierno que garantice que todos los menores no acompañados reciban asistencia letrada que les represente en los procedimientos judiciales y les proteja de los malos tratos, la explotación y la trata.

Según las cifras de los boletines estadísticos 2010-2023 de la Unidad de Política Migratoria, en 2023, 24 mil 966 personas de entre 0 y 17 años fueron repatriadas de Estados Unidos a México.

En 2025, en medio de la política migratoria de Donald Trump, “podría duplicarse”, dado que “se han dejado de tener las consideraciones básicas a los menores”, dijo Maite Jiménez Bermúdez, defensora de infancias en el estado de California y parte de Home Kids in Need of Defense.

De los niños y niñas repatriados a México el 24.9 por ciento son mujeres y 75.1 por ciento son hombres; “en este sentido, hombres y mujeres, tratándose de infancias, siempre son presa de las mismas vulnerabilidades, y sobre todo porque al regresar a territorio nacional no se garantiza nunca sus necesidades básicas de recreación y educación”.

Datos de Redim señalaron que tres de cada cuatro niñas, niños y adolescentes repatriados desde EU durante 2023 eran adolescentes de 12 a 17 años, y uno de cada cuatro tenían de 0 a 11 años.