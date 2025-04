Promoviendo a sus favoritos

Mientras en el Congreso de la Unión los presidentes de las cámaras alistan litigios contra la decisión del INE de impedirles promocionar la elección judicial, resulta que el director general del Archivo Agrario, Pedro Salmerón, ya lleva la delantera. Y es que no sólo impulsa la reforma judicial, sino que incluso se ha decantado públicamente por sus candidatos favoritos: Federico Anaya Gallardo, el número 36 en la boleta morada. “Mi candidato favorito a la SCJN es el Dr. Federico Anaya. No sólo ha sido abogado del IPN y del Senado en momentos clave y siempre del lado del pueblo; no sólo es un abogado constitucionalista de impecable trayectoria y notables aportaciones académicas. Además, es un erudito historiador del derecho”, externó el funcionario en su cuenta de X. Por si fuera poco, también adelantó otros nombres a quienes dará su voto, entre ellos a la “ministra del pueblo”, Lenia Batres, además de Loretta Ortiz y María Estela Ríos. ¿No que no se podía? En fin.

