Paisanos: “Gringos” no hacen nuestro trabajo

Un estudio de la Universidad de California reveló que, de los 12 millones de trabajadores en el campo y servicios en Estados Unidos, 80 por ciento son inmigrantes, mayoritariamente latinoamericanos.

De ellos, 60 por ciento son mexicanos, con una edad promedio de 33 años, quienes, a decir de la activista Conchita Walker, peligran en su estabilidad ante las deportaciones, aunque resaltó que “los gringos no quieren esos trabajos y no saben hacerlo”.

El Dato: Según el Pew Research Center, los indocumentados representan 5% de la fuerza laboral en EU y se emplea en labores agrícolas, construcción, servicio doméstico...

“El primer factor de que no se acepten los empleos que hacemos los mexicanos, es el tema de los salarios, ellos no aceptan lo que nosotros, tampoco las largas jornadas. En México, todos sabemos que si no trabajas extras no puedes vivir, ellos no, así que saben que nosotros somos buenos para muchas cosas, para limpiar, para la pisca, para todo; los trabajadores de la construcción son buscados por ellos, por eso estas políticas del presidente Trump son absurdas, los campos sí se están quedando vacíos”, dijo.

Jeoren Dierkes, gerente de Holland America Flowers, una empresa que produce flores naturales, dijo: “Yo prefiero a los mexicanos, sí a los latinos, pero más a los mexicanos. Siempre trabajan bien y rápido, muy honestos, contrario a lo que se dice. Ellos son muy honrados, yo he dejado dinero cerca de ellos, jamás se me ha perdido nada, con ellos no se pierde, se gana, y por encima de muchas nacionalidades”.

En medio del debate sobre la migración y el regreso de Trump al poder con su política de deportaciones, empresarios y colectivos han generado conversación en redes sociales y también entre pasillos, en donde destacan la labor de los latinos, principalmente de los mexicanos, en su compromiso y ética laboral.

El gerente de Holland America Flowers, empresa de cultivo y exportación de flores en California, dijo a La Razón que “los gringos son muy huevones no quieren trabajar, a diferencia de los mexicanos, que son amistosos”.

El empresario se dice orgulloso de su equipo de trabajo conformado en su mayoría de personas de Oaxaca y Campeche y dijo que él demuestra su cercanía siempre al llamarlos por su nombre; “los conozco a todos”.

El portal Mi Próximo Paso, que está patrocinado por la Administración de Empleo y Capacitación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, señaló que el salario promedio para los trabajadores agrícolas, que incluye a jornaleros de cultivos, viveros e invernaderos, asciende a aproximadamente 34 mil 670 dólares anuales. Esta cifra representa el ingreso promedio para aquellos empleados en el sector agrícola. Sin embargo, la variación es notable: 90 por ciento de los trabajadores agrícolas ganan menos de 32 mil 720 dólares al año, mientras que 10 por ciento restante recibe más de 42 mil 180.

María Elena Valdivia, de Migrants and Minorities Alliance, señaló que las protestas recientes en diferentes partes de Estados Unidos tienen un impacto, porque se visibiliza la problemática que actualmente se vive en aquel país. Señaló que los trabajos de jornaleros, cuidadoras o trabajadoras del hogar históricamente han sido tomados por migrantes, y la misma comunidad de Estados Unidos, lo sabe, por ello se resisten al tema de tomar esos empleos.

“No creo que ellos estén dispuestos a tomar nuestros trabajos, nunca lo han hecho, ellos están acostumbrados a que se les sirva, no a servir, sólo el presidente ve eso, pero los mexicanos hacen un trabajo excepcional y eso es lo que estamos saliendo a defender a las calles”, dijo.

Según la última estimación del Departamento de Seguridad Nacional, con datos hasta 2022, en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados. Expertos proyectan que en la actualidad esa cantidad de personas habría aumentado a por lo menos 12 millones.

El Pew Research Center muestra que los indocumentados representan cerca del cinco por ciento de la fuerza laboral en Estados Unidos. La mayor parte se emplea en labores agrícolas, en la construcción, el servicio doméstico, restaurantes y hotelería.

Nan Wu, directora de investigación del Consejo Americano de Inmigración (AIC, por sus siglas en inglés), una organización que aboga por los derechos de los inmigrantes, dice que hay industrias como la construcción y la agricultura que tienen escasez de mano de obra.

Una deportación masiva complicaría las cosas para los empleadores. “Les haría aún más difícil encontrar suficientes trabajadores”, dijo la experta, quien agregó que potencialmente los más afectados son los trabajadores agrícolas. Las estimaciones señalan que entre un 40 y un 50 por ciento de ellos son indocumentados.

En cuanto a las remuneraciones, varios estudios sostienen que los indocumentados no son realmente una competencia para la mano de obra “con papeles”, en la medida que hacen trabajos más riesgosos, mal pagados y que muchos no están dispuestos a realizar.