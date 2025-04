Senado rechaza acusación de ONU sobre desapariciones forzadas; madres buscadoras reafirman que sí existen

Mientras integrantes de Morena en el pleno del Senado recriminaron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), por afirmar que existen desapariciones forzadas en México, madres buscadoras confrontaron las aseveraciones con sus testimonios al asegurar que sí existen las desapariciones forzadas.

Este martes fue aprobado con la aplanadora de Morena y sus aliados con 71 votos a favor, 28 en contra y 3 abstenciones, un pronunciamiento en que se solicita la destitución de Oliver Frouville, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED).

Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, leyó el pronunciamiento en el que se vierten críticas a las declaraciones del titular del CED: “¿Cómo se atreve a emitir semejante aseveración personal a nombre del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU? ¿Bajo qué denuncias, pruebas o criterios sustentados realiza semejante aseveración? Bajo ninguno”, cuestionó el presidente del Senado.

Las madres insistieron en que las desapariciones forzadas son sistemáticas en el país, citando más de 2,200 casos en Chiapas. Exigieron justicia y el regreso de sus hijos desaparecidos. ı Foto: Eduardo Cabrera, La Razón

“Este pleno de la Cámara de Senadores exige al presidente del Comité de Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, Olivier de Frouville, el retiro de sus oprobiosas aseveraciones y exige el trato respetuoso que nuestra nación, que nuestro pueblo y nuestro gobierno merece”, demandó Fernández Noroña.

También afirmó que no existe duda de que la declaración realizada por Frouville “carece de toda seriedad y legalidad, al haber pasado por encima del informe presentando, deslizándose en su reflexión final una injusta e infame presunción de hechos y conductas que no se dan en nuestra patria”.

▶️ El presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, da lectura al pronunciamiento en relación con las declaraciones del presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas. pic.twitter.com/SUO4Dknbv3 — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2025

A la par que esto ocurría, en otro punto del recinto senatorial, madres buscadoras acompañadas por el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que el presidente de la Mesa Directiva está equivocado y existen las desapariciones forzadas generalizadas y sistemáticas en el país.

Adriana Gómez, madre buscadora de Chiapas, aseguró: “Una cosa es el dolor de perder a un hijo, y la otra cosa es la omisión que hace el Estado. Sabemos que Noroña, el senador, habla de que no hay desaparición forzada; sí hay, porque el que interviene es el gobierno”.

“Y tenemos casos aquí de una compañera. Si es sistemática porque está ocurriendo todos los días. En Chiapas, hay 2 mil 220 desaparecidos, así es que él (Noroña) está mal, tiene razón la ONU, y nosotras las madres vamos a buscar a la ONU, porque ellos si tienen la razón”, afirmó.

Otra madre buscadora, Liliana Pérez Gutiérrez, acusó que el gobierno pretende minimizar y ocultar la realidad que no se entienden sin la omisión y la complicidad de las autoridades.

“Lo que dice la ONU, sí es verdad. La desaparición forzada sí existe porque mis hijos me lo robaron de mi domicilio y un menor de edad. Son mis únicos dos hijos, no sé por qué dicen que no existe la desaparición forzada en Chiapas. ¡Existe! son más de 2 mil 220 casos que están denunciados”, comentó.

Además, pidió que se “me regresen a mis hijos porque les truncaron su vida”. Finalmente, las madres buscadoras acabaron la conferencia de prensa con la consigna a coro: “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!, ¿por qué los buscamos?, porque los queremos, ¿dónde están, dónde están; nuestros hijos dónde están?”.

