Sheinbaum rechaza ataques con drones que habría propuesto Trump para combatir cárteles en México

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó nuevamente los presuntos planes del presidente Donald Trump para atacar al crimen organizado en México mediante el uso de drones.

De acuerdo con reportes de la cadena estadounidense NBC News, el gobierno del republicano alista una intervención con aviones no tripulados para bombardear personal de cárteles, con el objetivo de frenar el trasiego de drogas hacia Estados Unidos.

La mandataria Claudia Sheinbaum, en conferencia de prensa, en fotografía de archivo. Foto|Cuartoscuro

Como ha hecho ante propuestas similares en el pasado, Sheinbaum reiteró su rechazo y recordó que la relación entre ambos países debe basarse en la coordinación, no en la subordinación ni en el injerencismo. Consideró además que una acción así no resolvería el problema.

Subrayó que la estrategia contra la inseguridad debe centrarse en atender las causas que la generan, así como en realizar investigaciones y capturas sustentadas en inteligencia.

Trump estaría buscando intervenir militarmente contra cárteles en la frontera sur, según un medio estadounidense. ı Foto: AP

“No estamos de acuerdo en ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos. No hay injerencismo ni estas acciones. Segundo, no resolverían nada. Se les ha dicho... no es que lo hayan planteado así abiertamente, pero se les ha dicho que eso no resuelve, expresó la mandataria.

Lo que resuelve es estar en este trabajo permanente de atención a las causas y detenciones que tienen que ver con inteligencia e investigación, nominación y cero impunidad. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Pese a la posibilidad de estos planes, Sheinbaum señaló que no cree que se concreten, gracias al nivel de diálogo actual entre los gobiernos.

Por supuesto que rechazamos cualquiera de estas acciones. Y tampoco creemos que vayan a ocurrir porque hay mucho diálogo en temas de seguridad y en muchos otros temas. Entonces, no. No, eso no. En México no, eso no. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Respecto al ingreso de militares estadounidenses para el adiestramiento de fuerzas mexicanas, aclaró que se trata de un acuerdo con antecedentes aprobado por el Senado de la República.

La presidenta recordó que intervención de militares estadounidenses en territorio nacional es una actividad que el Senado ha aprobado desde hace mucho tiempo. ı Foto: Cuartoscuro

No hay nada nuevo en eso. No, no hay nada nuevo. Son actividades que se han realizado de manera periódica. Si ustedes revisan las autorizaciones en el Senado, son actividades de colaboración, coordinación y capacitación conjunta. Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En este contexto, la presidenta recordó las reformas constitucionales ya en vigor, enviadas por su gobierno al Congreso, para proteger la soberanía nacional. En estas modificaciones se establece que:

El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo.

Asimismo, México no permitirá investigaciones ni persecuciones extranjeras sin autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables.

Finalmente, subrayó que las reformas establecen penas más severas para cualquier extranjero que incurra en actos injerencistas o que infrinja la ley en el territorio nacional.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. ı Foto: Reuters

Trump analiza atacar con drones a cárteles mexicanos: NBC News

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum ocurren después de que el medio NBC News reportara que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando atacar con drones a los cárteles de droga en México para combatir el tráfico a través de la frontera sur.

Hasta este momento no ha habido una confirmación oficial de estas declaraciones, pero la sugerencia de uso de drones no es nueva en torno a la estrategia de seguridad de Trump, quien anteriormente ya había lanzado la posibilidad de su uso.

La cadena de televisión citó a seis cargos militares, policiales y de inteligencia estadounidenses, actuales y anteriores, con conocimiento del asunto.

