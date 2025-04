Barda millonaria de Layda

A raíz del bloqueo de la carretera federal 180 que duró más de cuatro días, hubo quienes se acordaron de que, el 15 de agosto del 2023, la gobernadora Layda Sansores anunció una inversión de 120 millones de pesos para la construcción de una subestación de la Comisión Federal de Electricidad para garantizar el servicio en la Península de Atasta, precisamente en donde se realizó el maratónico bloqueo. El predio lo había donado un año antes el exdiputado local Rosario Baqueyro; el Gobierno estatal se encargaría de la construcción y CFE de todo lo técnico. Pero un año y medio después, sólo se ha levantado una barda, que delimita el terreno donado. Hay quienes comentan, no sin ironía, que los 120 millones de pesos anunciados sólo le alcanzaron a Layda para hacer la barda más cara de la historia. Al no llevarse a cabo la obra, la causante del bloqueo fue Layda, no la CFE, aunque ella se fue por el camino fácil de escurrir el bulto. Uf.

