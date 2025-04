Avanza aborto libre

Yucatán se convirtió ayer en la entidad número 23 en donde quedó despenalizado el aborto. Nos cuentan que lograrlo no fue tan sencillo, pues había muchas resistencias no sólo del PAN, sino de legisladores de otros partidos, incluido Morena. Los panistas mantuvieron su postura hasta el final, pero con los votos de las otras bancadas alcanzó para reformar el Código Penal a fin de permitir la libre interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. Lo que no se pudo fue reformar la Constitución local, que establece la protección de la vida “desde la concepción”, algo que puede ser usado por grupos ProVida para impugnar las reformas. Por cierto, esa disposición fue establecida cuando Ivonne Ortega era gobernadora priista. ¿Se acordará la ahora diputada federal de MC de ese candado que puso —o que permitió que se pusiera— para anular los derechos reproductivos de las mujeres? No estaría mal preguntarle, nos dicen. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Buscan condiciones de competencia real Gobierno busca asegurar compras públicas íntegras