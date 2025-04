Comisión de Igualdad aprueba tipificación del acecho; condena falta de justicia en caso de Cuauhtémoc Blanco

'Que el patriarcado no vuelva a ganar'

La Comisión de Igualdad de Género, en San Lázaro, señaló dentro de sus asuntos generales, que “el 25 de marzo fue un día histórico donde se mandó un muy mal mensaje a las mexicanas”, esto, durante la discusión del caso del diputado Cuauhtémoc Blanco.

“Espero que sea la última ocasión en que el patriarcado vuelva a ganar”, dijo la diputada Anayeli Muñoz Moreno de MC.

También la diputada del PAN, María Lorena García Jimeno Alcocer, dijo que se debe convocar al fiscal de Morelos pues más allá de la mala experiencia que hubo, la responsabilidad es dar seguimiento, de tal suerte que se pueda dar una explicación congruente. “El carpetazo es lo más indignante que puede sucederle a una mujer”.

En la Comisión de Igualdad de Género aprobamos una iniciativa que reconoce el acecho como una forma de violencia, pues se diferencia de otras figuras como el acoso sexual, el hostigamiento o las amenazas. pic.twitter.com/HsHuVnwRFr — Anayeli Muñoz (@AnayeliMunoz) April 9, 2025

La diputada Vanessa López Carrillo (PT) puntualizó que no se trata de si el compañero legislador es o no culpable, pues no corresponde a esta Comisión, ni se debe sacar raja política, pero hay un compromiso con las mujeres.

Comisión aprueba reforma contra acecho

Por su parte, la diputada Anais Burgos Hernández aclaró que se entregó la opinión a la Sección Instructora sobre la solicitud de desafuero. Subrayó que las y los legisladores son responsables de su voto; no obstante, no hubo señalamientos contra los hombres, solo contra las legisladoras por su sentido, a pesar de que ambos géneros son responsables de la toma de decisiones.

En otro tema, la comisión presidida por Anais Miriam Burgos Hernández (Morena), aprobó por mayoría de votos el dictamen a la iniciativa que adiciona un artículo 16 Ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de acecho.

Sexta reunión de la Comisión de Igualdad de Género 🙌🏽 pic.twitter.com/fyalHpUanr — Anais Burgos (@AnaisBurgosH) April 9, 2025

La reforma precisa que el acecho constituye una modalidad de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas que comprende cualquier conducta de vigilancia, seguimiento, persecución o comunicación en dos o más ocasiones, sin su consentimiento, ya sea de manera presencial o mediante el uso de medios digitales o tecnológicos que tengan como resultado generar miedo, angustia, inseguridad o un menoscabo de su integridad psicológica, emocional, física o patrimonial.

Agrega que en casos de que se hayan dictado medidas u órdenes de protección, deberán ser integradas en el Registro Nacional de Medidas u Órdenes de Protección de Mujeres, Adolescentes, Niñas y Niños.

