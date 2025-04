No llegó Lenia

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pudo llevar a cabo su sesión prevista para este miércoles debido a que no estuvo presente la ministra Lenia Batres. Javier Laynez, ministro presidente de esa sala, levantó la sesión luego de que la secretaria de acuerdos dio cuenta de que no había quorum para discutir y votar los temas listados para este día. “Toda vez que no tenemos quorum para llevar a cabo la sesión, vamos a tener que levantarla. En el entendido que todos los asuntos que se debieron haber visto hoy, se van a acumular para la siguiente sesión”, advirtió Laynez. El ministro citó a sus compañeros Alberto Pérez Dayán y Yasmín Esquivel a la siguiente sesión, que va a celebrarse hasta el 23 de abril, luego del receso por Semana Santa. El caso es que al volver tendrán acumulados nada menos y nada más que 21 asuntos. Ya está circulando la versión de que la ministra iba tarde y que supuestamente la iban a esperar, lo cual al final no ocurrió. En todo caso, ¿los puntuales tuvieron la culpa? Uf.