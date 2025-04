Un palurdo y anónimo diputado

De pena ajena, nos comentan, lo que ocurrió ayer en el Congreso de la Ciudad de México. Y es que resulta que durante la votación de asunto por demás relevante —un cambio de uso de suelo en Montes Apalaches 525, en el Bosque de Chapultepec, que por cierto al final se rechazó— a algún diputado, en lugar de sufragar a favor o en contra en la papeleta que les entregan en las votaciones en urna, se le ocurrió escribir, además con una pésima caligrafía, la leyenda: “pu… el que lo lea”. El responsable por supuesto no tuvo el valor de hacerse cargo de lo que escribió. Por lo que, además de palurdo, se mostró cobarde. Debió ser la presidenta de la Mesa Directiva, Martha Ávila, la que hiciera un extrañamiento. “Todos nos merecemos respeto y esto no se vale. No se sabe quién fue, pero ustedes sí saben quién lo hizo”. Así el nivel de al menos ese diputado capitalino. Uf.

TE RECOMENDAMOS: Buscan condiciones de competencia real Gobierno busca asegurar compras públicas íntegras