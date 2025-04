‘¡Ya podemos hablar!‘; Sheinbaum celebra fallo del TEPJF que retira veto del INE

La Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ayer echó abajo el veto que emitió el Instituto Nacional Electoral (INE) para que ningún funcionario público pudiera promover la elección con la que se renovará a jueces, ministros y magistrados.

Desde su conferencia matutina este jueves, la mandataria reanudó su llamado para que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo 1 de junio.

“¡Ya podemos hablar! Primero de junio hay que ir a votar por jueces, juezas, magistradas, magistrados, ministras, ministros de la Corte. Ya vamos a poder informar nuevamente la próxima semana”, exclamó.

Mencionó que a partir de la próxima semana se ahondará en explicar cómo son las boletas que se utilizarán y el proceso sobre cómo se habrá de emitir el voto, además de que se reanudará la transmisión de los spots que el Gobierno Federal realizó para difundir este ejercicio.

Aclaró que no se puede promover el apoyo hacia ninguna y ninguno de los candidatos judiciales.

Asimismo, explicó que la transmisión de los promocionales únicamente pueden ser dentro de los tiempos oficiales que en este caso tiene la Presidencia, para que no haya ningún recurso público de por medio.

“Lo que no podemos es destinar recursos públicos adicionales para la promoción, sino sencillamente pues que la presidenta pueda hablar de eso en la mañanera o o algún servidor público pueda hablar de ello. Pero no podemos destinar recursos públicos adicionales que no sea el tiempo oficial que tenemos en la televisión para su promoción. Se puede subir una red social, pero no se puede pautar, no se puede pagar a la red social para que sino sencillamente lo los tiempos oficiales”, explicó.

Adelantó que la próxima conferencia acudirá la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a aclarar las dudas relativas a lo resuelto por el Tribunal, para que los funcionarios y la población tengan claro lo que sí y lo que no puede hacerse.

