Levantan paro en seis facultades de la UNAM tras decisión de eliminar artículo contra vandalismo

Alumnos que mantenían paros en seis facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) entregaron las instalaciones a las autoridades universitarias, tras la decisión de la máxima casa de estudios de eliminar el artículo 15 de Reglamento del Tribunal Universitario que pretendía la expulsión automática de quienes cometan “actos vandálicos”.

A través de un breve comunicado, la UNAM informó que, desde la noche del pasado viernes 11 de abril, fueron entregados los inmuebles de:

Facultad de Arquitectura

Facultad de Ingeniería

Facultad de Economía

Facultad de Filosofía y Letras

Facultad de Ciencias Políticas y Sociales

Facultad de Artes y Diseño

En el caso de la Facultad de Arquitectura, la UNAM detalló que lograron un acuerdo con la asamblea estudiantil para “mejorar los espacios” de las cafeterías y llegar a una solución sobre el concesionario de la barra de alimentos.

Artículo 15 no está vigente, reitera la UNAM

La máxima casa de estudios recordó que el pasado 9 de abril la Comisión de Legislación del Consejo Universitario acordó, por unanimidad, la eliminación del artículo 15 del reglamento en respuesta a las inquietudes que expresó la comunidad estudiantil.

La UNAM reitero en que esta disposición no está vigente puesto que el reglamento no ha sido publicado y el rector, Leonardo Lomelí Vanegas, ha instruido que no se realice.

UNAM rechaza “acciones violentas” sobre Insurgentes y Universidad

Por otra parte, expresó su rechazo a las “acciones violentas” registradas el pasado viernes en las inmediaciones de Ciudad Universitaria.

Ayer, 11 de abril, alrededor de las 15:00 horas un nutrido grupo de estudiantes realizaron un bloqueo sobre las avenidas Insurgentes y Universidad; además, durante la movilización para exigir diversas demandas, como la eliminación del artículo 15 se registraron destrozos y pintas en algunos establecimientos por parte de encapuchados.

Al respecto, la UNAM reiteró si “respeto a la libertad de expresión y manifestación, pero condenamos cualquier tipo de violencia, pues es contraria a nuestros valores y ajena a la voluntad de diálogo con la que atendemos las preocupaciones de nuestra comunidad”.

