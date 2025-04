Actitud de Lorenzo Córdova es irresponsable y contraria a la democracia, afirma Blanca Ochoa.

Blanca Ochoa Hernández, jueza con más de 20 años de trayectoria y aspirante a encabezar el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, calificó como una contradicción y un acto irresponsable el llamado al abstencionismo hecho por Lorenzo Córdova, exconsejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE). Para la titular del Juzgado 14 de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, resulta incompatible con los principios democráticos que una figura vinculada al sistema electoral promueva no votar en la primera elección judicial del país.

“Me parece muy preocupante su postura, sobre todo porque la democracia se defiende participando, no dejando de votar. Y promover el abstencionismo desde alguien que encabezó un órgano electoral, pues me parece una gran contradicción, me parece hasta irresponsable su postura”, expresó la jueza.

Con experiencia probada en el sistema judicial, Blanca Ochoa se presenta como una de las principales figuras a liderar el Tribunal de Disciplina Judicial en México. Su candidatura, que se definirá en las elecciones judiciales del 1 de junio, no es producto de la improvisación, sino de una carrera dedicada a la mejora continua del poder judicial. Ochoa ha dejado claro que su compromiso radica en sanear el sistema, a fin de garantizar que el acceso a la justicia sea cercano, eficiente y accesible para todos los ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS: Bukele apoyaría medida Trump propone deportar a El Salvador a criminales violentos con ciudadanía estadounidense

En entrevista, enfatizó la necesidad de que los jueces comprendan mejor las realidades sociales del país para entender mejor el impacto de sus decisiones en la vida diaria. Destacó que hace falta más sensibilidad y un enfoque cercano a la gente, evitando tratar los casos como simples ejercicios académicos.

Al ser una defensora de la reforma judicial, Blanca Ochoa enfatizó que ésta no pone en peligro la independencia de los jueces, sino que refuerza su responsabilidad hacia la sociedad. Según su análisis, los tribunales deben tomar decisiones que impacten directamente a la población, y la reforma presenta una oportunidad para mejorar la calidad de la justicia, acercándola a las personas sin comprometer la autonomía de quienes la imparten.

Como aspirante a una magistratura en el Tribunal de Disciplina, la jurista califica este nuevo órgano como el “punto nuclear de la reforma judicial”, pues tendrá dos funciones esenciales: la de vigilancia y la función sancionadora, al ser el responsable de prevenir, sanear y erradicar conductas indebidas, como la interferencia en casos, el soborno o el nepotismo.

Para ella, “sanear el poder judicial” implica erradicar prácticas como la corrupción y la ineficiencia que obstaculizan el acceso oportuno a la justicia. Asimismo, señala que un paso fundamental para lograr este cambio es la capacitación continua de los jueces y construir una nueva cultura del servicio público. En sus palabras, “no podemos dejar que los expedientes acumulen polvo, lo que genera impotencia en la sociedad".

Con su experiencia, enfoque en la eficiencia y política de puertas abiertas, Blanca Ochoa busca hacer del sistema judicial un organismo más ágil y cercano a las necesidades sociales del país. Ejemplo de ello, es su decisión de no suspender sus actividades como juzgadora para participar en la campaña. En sus propias palabras, “yo decidí no tomar licencia porque tengo un compromiso con las personas que tienen asuntos en mi juzgado”. Además, explicó que seguirá recibiendo a los ciudadanos para discutir directamente sus casos, pues “si me voy, van a sentir como si los hubiera abandonado”.

Aunque reconoce que los cambios pueden generar temor, considera que son necesarios para mejorar el sistema judicial. La reforma, según ella, es una medida impostergable para revitalizar el poder judicial y acercarlo más a la ciudadanía. Aunado a esto, Ochoa confía en que el nuevo proceso de selección de jueces y magistrados contribuirá a mejorar la percepción pública de la justicia en México y a fortalecer la confianza de la sociedad en sus instituciones.

“Esto de salir a volantear y darnos a conocer en las calles no es solamente una manera de darnos a conocer, sino también una manera de acercarnos a las personas, de ver su realidad, de ver lo que respiran, de ver el sentimiento que tienen hacia el poder judicial”, explicó.

En caso de ser elegida como magistrada del Tribunal de Disciplina Judicial, señala que su primer objetivo será implementar las propuestas que ha defendido durante su campaña. Asegura que no es una persona improvisada y que cuenta con la experiencia necesaria para organizar a todos los órganos jurisdiccionales del país y hacer que la justicia sea pronta, sea expedita y cercana a las personas.

“Quiero compartir que soy el número 10 en la boleta verde, que soy Blanca Ochoa y que toda mi experiencia, mi capacidad, mis ganas, mi cercanía se las ofrezco a las personas para que de verdad juntos logremos sanear al poder judicial y transformar el poder judicial desde adentro”, concluyó.

JVR