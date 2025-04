Desaparecidos, ¿reforma por consenso?

La oposición en el Senado no pone peros al periodo extraordinario para legislar sobre desapariciones. Pero dejó claro que si no se escucha a las madres buscadoras y colectivos, el esfuerzo corre el riesgo de quedarse corto. Y es que resulta que senadoras de PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que se necesita una reforma ya, pero no a espaldas de quienes han cargado con la tragedia y la búsqueda. Legisladoras como Cristina Ruiz, Claudia Anaya y Alejandra Barrales pidieron un parlamento abierto que incluya voces desde el territorio, porque, dijeron, el Congreso es el espacio natural para la pluralidad. El consenso real se construye escuchando a quienes han buscado en fosas, en cerros, en desiertos, coincidieron. Un periodo extraordinario no puede ser un trámite exprés, señalaron. Otra cosa distinta sería una reforma de escritorio. Pendientes.

