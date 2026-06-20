Vinculan a proceso a exjefe de Gendarmería de la Policía Federal, por desaparición forzada

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la detención y vinculación a proceso de Raúl “N”, exjefe de la División de Gendarmería de la extinta Policía Federal, por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas.

De acuerdo con la dependencia federal, los hechos que se investigan ocurrieron en septiembre de 2017, cuando el exmando policial se desempeñaba como servidor público.

La FGR señaló que, tras las investigaciones correspondientes, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron una orden de aprehensión contra Raul “N” en el municipio de La Piedad, Michoacán.

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La #FGR, a través de #FEMDH, aportó los datos de prueba contundentes para obtener vinculación a proceso en contra de Raúl “N” por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas. En 2007, como servidor público federal, probablemente participó en la… pic.twitter.com/ZSdFX3YA8D — FGR México (@FGRMexico) June 20, 2026

Posteriormente, un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de desaparición forzada y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa mientras continúan las investigaciones.

¿Quién es Raúl “N”?

Raúl “N” se desempeñó como comisario en jefe del Sexto Regimiento de Gendarmería, una de las divisiones que formaban parte de la desaparecida Policía Federal.

Según la Fiscalía General de la República, existen elementos de prueba que apuntan a su probable participación en la desaparición de una persona ocurrida en septiembre de 2017.

Hasta ahora, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni mayores detalles sobre el caso.

La captura y procesamiento del exjefe de Gendarmería se suman a otros casos en los que antiguos integrantes de la Policía Federal han sido investigados por presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

La vinculación a proceso representa una etapa inicial del procedimiento penal, por lo que será durante las siguientes fases del juicio cuando se determine la responsabilidad del exfuncionario.

Raul “N” permanecerá en prisión preventiva mientras la Fiscalía continúa con la investigación complementaria del caso.

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MSL