Megamarcha de Transportistas: ¿A qué hora y dónde habrá bloqueos este 24 de junio?

Las carreteras de México se preparan para una jornada de afectaciones viales. La Alianza Mexicana de Organizaciones de Transportistas (AMOTAC) anunció que este miércoles 24 de junio de 2026 llevará a cabo una mega marcha pacífica y movilización nacional en los 32 estados del país.

A través de un comunicado oficial dirigido a la presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el sector transportista advirtió que la falta de respuestas contundentes por parte de las autoridades federales, estatales y municipales los ha obligado a tomar las calles.

Si tienes planeado viajar o trasladarte ese día, aquí te contamos todos los detalles de los horarios, las rutas y las demandas de los transportistas.

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¿A qué hora empiezan los bloqueos y la marcha de AMOTAC?

De acuerdo con la información difundida por la organización, la movilización está programada para iniciar en punto de las 07:00 AM.

Los transportistas advirtieron que, de no instalarse una mesa de diálogo que resuelva sus demandas antes de la fecha límite, las unidades comenzarán una movilización en marcha lenta que colapsará las principales entradas a la capital del país.

¿Qué carreteras se verán afectadas?

AMOTAC detalló que la protesta tiene un alcance nacional, por lo que se prevén movilizaciones en las principales autopistas de los 32 estados de la República.

Sin embargo, informaron que el punto que se podría ver más afectado por la protesta será el centro del país, ya que los camiones de carga, turismo y pasaje avanzarán en caravana con dirección al Zócalo de la Ciudad de México.

Las principales autopistas que se prevé que presenten cierres parciales o tránsito a vuelta de rueda son:

Autopista México - Puebla

Autopista México - Querétaro

Autopista México - Pachuca

Autopista México - Veracruz

Asimismo, se recomienda anticipar sus salidas, buscar vías alternas y evitar el uso de estas autopistas desde las primeras horas de la mañana del miércoles.

Transportistas anuncian bloqueos y marcha nacional el 24 de junio ı Foto: AMOTAC

¿Por qué protestan los transportistas?

Bajo el lema “Por Un Transporte Digno y Justo”, el sector del “hombre-camión” exige soluciones inmediatas a:

Inseguridad extrema: Denuncian vivir la peor ola de violencia y delincuencia en carreteras, acusando falta de presencia de la Guardia Nacional.

Abuso en cobros de grúas: Exigen que se respeten las tarifas oficiales federales y municipales.

Permisos municipales: Rechazan los cobros obligatorios para ingresar a las ciudades a abastecer la canasta básica.

Trámites lentos en la SICT: Acusan un enorme rezago en la entrega de placas, licencias y certificados.

Extorsiones: Piden el fin de los abusos y corruptelas en retenes de corporaciones policiacas y militares.

A través del comunicado, la organización ofreció disculpas anticipadas a la ciudadanía por el tráfico generado, señalando que la “falta de resultados” de los gobiernos los obliga a visibilizar su crisis de esta manera.

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MSL