Pues que siempre sí hubo falla

Con la novedad de que a 40 días de que se lleve a cabo la elección judicial, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, declaró que hay perfiles identificados con el crimen organizado. Esto, es que hay casos de personas que no cumplen con la probidad que establece la Constitución, para ser parte del Poder Judicial. Sin embargo, al ser cuestionado en torno al acuerdo que se impulsa desde las consejerías del Instituto Nacional Electoral a través del cual, de ser aprobado por el Consejo General, se haría una revisión a las más de 3 mil candidaturas para saber si tienen o no antecedentes penales, el legislador consideró que las y los consejeras “van tarde” para aplicar dicha revisión, pues advirtió que en el tema se “debe actuar lo antes posible”. En este embrollo saltan dos cosas, nos hacen ver: primero, que ningún comité de evaluación ha salido a decir que la regó dejando pasar perfiles dudosos, para así detonar una acción correctiva. Y segundo: que será en un filtro extra, que se aplicará tras la elección, como se decida si se da o no el cargo a alguien que resulte ganador. ¿Le dirán que no aun cuando haya eventualmente tenido respaldo popular? Atentos.