Ni una pluma le quitaron a Montiel

Y topó con pared, nos hacen ver, la rebelión que iniciaron diputados morenistas contra la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, contra la que lanzaron duros epítetos como “nefasta”. Y es que en la mañanera de ayer la Presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la funcionaria en términos muy elogiosos. “Ariadna hace un excelente trabajo, es una mujer extraordinaria. No es fácil coordinar a todas y todos los servidores de la nación en todo el territorio nacional, tampoco es sencillo que se desarrollen todos los Programas de Bienestar permanentemente”, dijo. Y no sólo eso, sino que advirtió que “lo que sí no va a haber, porque no está bien, es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social, eso no. Eso no. No es un asunto personal, éstos son derechos del pueblo de México y así deben de tratarse”. En otras palabras, que si lo que algunos legisladores buscan es hacer caravana con programa social ajeno, nomás no se va a poder. Así la respuesta a los diputados que se quejaron de ser tratados como “perros de rancho”.

