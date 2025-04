No se adelanten, sigan reglas electorales: CSP

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la carta que enviará a Morena para que no se permita el nepotismo y la promoción electoral adelantada no está dirigida a alguien en específico.

En el contexto de las críticas contra la senadora Andrea Chávez por promover su imagen y nombre en ambulancias, aclaró que la carta es un llamado en general, pues aseguró que hay más morenistas incurriendo en faltas.

El Dato: La dirigencia nacional de Morena informó el pasado 8 de abril que establecerán reglas para que ningún militante del instituto político “se adelante a nada”.

“La carta no es contra nadie en particular —porque no… Andrea Chávez es una senadora joven, que tiene intervenciones en tribuna espectaculares de defensa de nuestro proyecto—, es en general, a muchos militantes de Morena que se están adelantando, por un lado. Y no va dirigido ni a uno ni a otro, ni se trata de hacer comentarios de uno y otro, en primer lugar”, dijo.

Aseguró que el escrito se enfoca más en abordar los orígenes de Morena y los principios que lo constituyen, dentro de lo cual se recomienda que nadie se adelante a los tiempos electorales.

Recalcó que no es ella quien impone las sanciones, sino que es el INE o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el que tomará la decisión en caso de recibir quejas.

“Habla más bien la carta de… pues de lo que ha sido o cómo surge Morena, cuál es la ética, los principios de la militancia de Morena, y una recomendación: de que no se adelanten, que sigan las reglas electorales que están establecidas en la ley. Porque no es la Presidenta quien tiene que sancionar, es el INE en todo caso, si se presenta alguna queja, o el Tribunal Electoral; para eso hay una ley electoral o leyes electorales”, mencionó.

Señaló que el uso de recursos públicos para este tipo de faltas electorales también está sancionado desde la ley. Bajo dicho contexto, exhortó a que, si hay quejas al respecto, entonces se debe acudir ante las autoridades electorales y que éstas actúen al respecto.

“Eso está sancionado por la ley. O sea, si alguien demuestra que hay uso de recursos públicos en una campaña, que presente su queja al Instituto Nacional Electoral; o que haya actos anticipados de campaña, que presente su denuncia ante el INE.

Y para eso hay una institución electoral que tiene sus mecanismos para definir si en efecto hay eso o no; y hay, para defenderse aquel que ha sido acusado, hasta la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal Electoral”, mencionó.

Recalcó que el mensaje es que habrá tiempo para todo y que, en cualquier caso, la mejor estrategia es ir casa por casa para escuchar directamente a la ciudadanía.

Comentó que será el partido quien deberá hacer pública la carta, debido a que la situación no es correspondiente a una actividad de la Presidencia de la República. Recordó que por ello decidió que el contenido no será expuesto en su conferencia desde Palacio Nacional.

“Morena tendrá que hacerla pública, porque estos comentarios, ya salen más allá de la Presidencia de la República. Entonces, decidí no presentarlo aquí en ‘La mañanera’ porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, ya que la haga pública la dirigencia de Morena”, dijo.