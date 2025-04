La novela PT-Morena

Con la novedad de que la telenovela en la que se ha convertido el diferendo entre líderes del PT y de Morena sigue acumulando episodios. Ayer fue el senador Gerardo Fernández Noroña el que marcó su raya respecto del partido del que fue hasta hace poco una figura relevante. “Lo del PT fue una emboscada. Yo ya pinté mi raya en lo personal, pero me preocuparía que estén preparando la ruptura. No vuelvo a reunirme con ellos”, dijo el presidente del Senado, tras el fuerte abucheo que recibió durante el congreso petista que tuvo lugar el fin de semana pasado. Ayer mismo, dentro del bando del PT, fue la coordinadora de los senadores Geovanna Bañuelos la que salió a darle un apapacho a Noroña al reconocer su trayectoria y a insistir que su instituto político sigue sólido y organizado, además de que su compromiso con la Cuarta Transformación se mantiene firme. Aunque no todas las facciones del petismo piensan lo mismo. Y ya se verá si siguen estirando la liga. Pendientes.

