No tenemos información de que morenistas colaboren con Estados Unidos: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo negó que su administración cuente con reportes que confirmen una presunta colaboración entre gobernadores morenistas y el gobierno de Estados Unidos, como lo afirmó el diario New York Times, a quien cuestionó las bases con las que realizó tal publicación.

Al cierre de la semana pasada, el diario norteamericano aseguró que funcionarios guindas entraron a una red de cooperación con el gobierno de Donald Trump para entregar información, luego de que autoridades de aquel país lanzaron acusaciones contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, de supuestamente tener vínculos con el crimen organizado.

La mandataria negó que haya indicios de tal cooperación, por lo que no se tiene una opinión al respecto.

“Primero no sabemos si es cierto, porque no tenemos nosotros ninguna información de que nadie esté cooperando con el gobierno de Estados Unidos o el departamento de justicia para proporcionar información. ¿De qué además? ¿De qué? Entonces, ¿cómo vamos a opinar sobre algo que no tenemos nosotros? Ningún conocimiento, ninguno. Difícilmente”, remarcó

🔴 "No tenemos nosotros ninguna información": La presidenta Claudia Sheinbaum rechaza tener conocimiento sobre miembros de Morena que cooperan con EU y cuestiona la seriedad del NYT, tras un reportaje que se base en una fuente anónima. pic.twitter.com/UlOx2PLiYB — Animal Político (@Pajaropolitico) June 29, 2026

Cuestionó que la publicación no cite a ninguna fuente directa de la que salió la información publicada.

“Fíjense la nota. ¿Cómo puede haber una nota, si en un periódico, que se dice ser de los mejores periódicos del mundo, dice: ‘Me dijeron una fuente -quién sabe quién- que hay personas de Morena que están informando a Estados Unidos’. Esa es la nota: ‘Me dijeron que hay personas que están informando”, cuestionó.

Ante la misma publicación del diario estadounidense, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, desestimó los reportes y dijo que estas declaraciones forman parte de una “narrativa de la ultraderecha”.

Aseguró que estas declaraciones son “lo mismo que han venido diciendo durante varios meses”, en un esfuerzo por “desacreditar a nuestro movimiento”.

“Es la narrativa de la ultraderecha que se ha venido construyendo en estos últimos años. Vemos hoy, estos días, como hay un gran entusiasmo por representar a Morena en todos los estados que han sido convocados para este registro de aspirantes y contrasta con toda esta narrativa mediática que busca desacreditar a nuestro movimiento”, afirmó Montiel Reyes.

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LMCT