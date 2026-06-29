Por primera vez en la historia hay un reconocimiento pleno de sus derechos: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, firmó la convocatoria para someter a diálogo y consulta, con las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano del país, la propuesta de iniciativa de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, que tiene por objetivo promover, proteger, garantizar e implementar sus derechos.

“Por primera vez en la historia del México independiente hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos. Ese es el primer punto. Ahí mismo viene el tema de la discriminación, porque se garantizan todos los derechos, colectivos e individuales. Pero el tercero, que es igual de importante, es la parte del pensamiento de los gobiernos de la Cuarta Transformación, que es el Humanismo Mexicano. Que tiene un pilar en las grandes civilizaciones que existían antes de que llegaran los españoles, de que nos invadieran los españoles, y que persisten hasta ahora”.

“Ahora que vino el rey de España, el jefe del Estado español, después del debate del perdón, que nosotros seguimos pensando que el perdón es lo mejor que pudiera haber porque engrandece a los pueblos, pero el rey dio un paso al hablar de los abusos de La Conquista y por eso el recibirlo aquí. Pero en esa reunión lo que yo le insistí muchísimo es que el perdón, y más allá del propio perdón, lo más importante para México es la identidad que representa para todas y todos los mexicanos el reconocimiento de los pueblos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Explicó que la convocatoria se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para que posterior a su consulta y aprobación por parte de los pueblos indígenas y afromexicanos, se presente a la Cámara de Diputados el 12 de octubre en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

“Es un ejercicio único en la historia de México y es un reconocimiento de lo que significa para México reconocer la grandeza cultural de México, que viene de hace miles de años”, agregó.

La Jefa del Ejecutivo Federal señaló que en los gobiernos de la Cuarta Transformación hay un reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, por ello, por primera vez se les ha asignado un presupuesto que se entrega directamente a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (Faispiam).

El director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino Montes, explicó que esta iniciativa reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que puedan ejercer su libre determinación, autonomía y participen en la vida pública nacional. Detalló que la propuesta incluye ocho libros y un régimen transitorio:

1. Pueblos y Comunidades Indígenas como sujetos de derecho público: Se establecen los principios y las bases para que de manera colectiva se constituyan y ejerzan su personalidad jurídica, asuman las facultades y funciones derivadas por dicho reconocimiento y tengan una relación de respeto y coordinación con todas las autoridades del Estado mexicano. 2. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas: Se define el régimen constitucional de la autonomía indígena, para que sea realmente eficaz en los niveles comunitario, municipal y regional, y en las diversas materias establecidas en la Constitución Federal, como la restitución de tierras, la propiedad intelectual colectiva, los Planes de Justicia y los caminos artesanales, asegurando sus derechos de participación y representación en la vida pública nacional. 3. Pueblos y Comunidades afromexicanas: Se desarrollan los principios y normas para que ejerzan su carácter de sujetos de derecho público y su derecho de autonomía, bajo un enfoque de inclusión y evitando cualquier tipo de discriminación y racismo. 4. Derechos de las mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana: Se garantizan sus derechos mediante un conjunto de acciones afirmativas y reparatorias, que fortalezcan su participación política, propiedad y posesión de la tierra y una vida libre de violencias, a fin de alcanzar la igualdad sustantiva. 5. Personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad indígenas y afromexicanas: Se determinan sus derechos individuales para garantizar su inclusión y su desarrollo integral con justicia y dignidad. 6. Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado: Se establecen las bases, metodologías y procedimientos para la efectiva implementación del derecho a la consulta, con la finalidad de obtener el consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo justo sobre las medidas administrativas y legislativas que puedan afectarles. 7. Distribución de competencias y coordinación de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: Su objetivo es que haya una buena coordinación entre los diversos niveles de gobierno para garantizar el cumplimiento de sus derechos, y su desarrollo integral, intercultural y sostenible. 8. Responsabilidades, procedimientos, delitos, sanciones y juicio de amparo indígena y afromexicano: Tiene el propósito de que todos los agravios cometidos en su contra sean debidamente sancionados y que sus derechos inalienables sean tutelados por el juicio de amparo indígena y afromexicano.

Informó que la ley se traducirá en las 68 lenguas indígenas que se hablan en el país con apoyo de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México y del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas.

La consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Luisa María Alcalde, explicó que la consulta se realizará en las 16 mil 728 comunidades de los 69 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano, con el objetivo de recibir opiniones, sugerencias y planteamientos sobre la iniciativa. Este proceso se divide en cinco etapas:

* Publicación de la convocatoria en el DOF.

* Hasta el 6 de agosto se informará a las comunidades sobre el contenido de la ley.

* Del 7 de agosto al 13 de septiembre cada comunidad hará una deliberación en 82 asambleas regionales y siete mesas de trabajo.

* Del 21 de septiembre al 11 de octubre se realizará un estudio y adecuación de la iniciativa.

* Presentación formal al Congreso de la Unión el 12 de octubre en el marco del Día de la Nación Pluricultural.

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