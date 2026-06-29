Sheinbaum agradece a Brooke Rollins por cooperación México-Estados Unidos contra el gusano barrenador

La Presidenta agradeció la participación de Brooke Rollins y subrayó que la colaboración bilateral puede avanzar sin confrontaciones.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció a la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, por demostrar que existe una relación de cooperación sin confrontación entre ambos países en el combate a la plaga del gusano barrenador, que actualmente afecta a ambos lados de la frontera.

Con motivo de la inauguración de la planta de producción de moscas estériles, realizada este fin de semana y a la que asistió la funcionaria estadounidense, la mandataria señaló que las instalaciones fueron construidas mediante una inversión conjunta entre México y Estados Unidos, y destacó que una de sus principales impulsoras fue Rollins.

Al centro, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum (der.), y la secretaria de Agricultura de EU, Brooke Rollins (izq.). ı Foto: X @Claudia_shein

“Ella fue de las principales promotoras de que se hiciera esta planta, junto con Julio Berdegué al principio, ahora con Columba López, y ha estado muy activa en la relación bilateral“, explicó Sheinbaum.

“Por eso le agradecimos. Porque es una manera de mostrar al mundo y también a todos los habitantes de Estados Unidos y México que hay una forma de cooperación que no tiene que ver con confrontaciones, sino más bien con buscar siempre los buenos entendidos para avanzar conjuntamente”, abundó.

México aportó 31 millones en especie, correspondientes al terreno y a la infraestructura previamente instalada, mientras que Estados Unidos contribuyó con 23 millones para la construcción de la planta.

Se prevé que las instalaciones alcancen una producción de 28 millones de moscas estériles por semana a mediados de julio, con la meta de llegar a 100 millones semanales hacia finales del año, como parte de la estrategia para contener la propagación del gusano barrenador.

Instalaciones de la nueva planta productora en Metapa de Domínguez, diseñada para liberar semanalmente 100 millones de insectos contra el gusano barrenador. ı Foto: Presidencia

Claudia Sheinbaum recordó además que Estados Unidos destinará 83.8 millones de dólares adicionales para ampliar la capacidad operativa de la planta.

Abren planta para producción de planta de mosca contra gusano barrenador

Después de 19 meses de plaga, el sábado se inauguró en Metapa, Chiapas una planta de producción de mosca estéril para combatir la plaga de gusano barrenador, en un esfuerzo conjunto entre México y Estados Unidos.

La planta cuenta con la capacidad de producir hasta 100 millones de insectos por semana, con lo cual se busca combatir la plaga.

Instalaciones de la nueva planta productora en Metapa de Domínguez, diseñada para liberar semanalmente 100 millones de insectos contra el gusano barrenador. ı Foto: Presidencia

“Hoy contamos con una herramienta altamente especializada que permite controlar esta plaga de manera efectiva, protegiendo la salud animal y fortaleciendo la actividad ganadera de ambos países”, dijo la presidenta durante el evento.

En tanto, Brooke Rollins reconoció la colaboración con México y se refirió a Sheinbaum como una “aliada extraordinaria” para los Estados Unidos.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am