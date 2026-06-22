Maru pide entrega de Rocha Moya en embestida a la 4T

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, exigió que las autoridades federales entreguen al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado en Estados Unidos por vínculos con la delincuencia organizada.

A través de un video que publicó en sus redes sociales, la mandataria estatal criticó el discurso de defensa que ha hecho el Gobierno federal de la soberanía nacional, pues, dijo, esto implica hacer cumplir la ley e investigar a funcionarios que enfrentan señalamientos por la justicia estadounidense.

El dato: La FGR aseguró el viernes que no hay información suficiente que justifique la urgencia para detener a Rocha Moya y coacusados más señalados por la Fiscalía de Nueva York.

“Hoy más que nunca, amar a México y defender nuestra verdadera soberanía es exigir que se cumpla la ley, que se entregue a Rocha Moya y a sus cómplices y que se investigue públicamente a los demás acusados”, afirmó la panista.

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Aunque expresó su rechazo ante cualquier intervención extranjera de tipo militar en territorio mexicano, consideró que las presiones y cuestionamientos que enfrenta el país en materia de seguridad no son causalidad, sino que responden a la supuesta protección que el Gobierno federal da a políticos acusados de tener relación con cárteles del narcotráfico.

La mandataria advirtió que esta presunta defensa de narcopolíticos y los cuestionamientos sobre la seguridad en el país por parte de Washington podrían impactar en la revisión del Tratado México Estados Unidos Canadá (T-MEC).

Además, acusó que mientras algunos servidores públicos señalados en EU siguen sin una investigación en México, la Fiscalía General de la República (FGR) actúa contra quienes combaten a los grupos criminales, como ha sido su caso.

“La patria no se defiende con discursos, se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho”, declaró.

De esta manera, afirmó que el principal riesgo para la soberanía nacional no proviene de gobiernos extranjeros, sino del crimen organizado, que se ha infiltrado en la vida pública de México.

“Lo que atenta más contra la soberanía de México no es un gobierno extranjero, sino la impunidad del crimen organizado”, señaló Campos Galván.

La gobernadora llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a reflexionar sobre las consecuencias de proteger a funcionarios con acusaciones criminales y le insistió en que estas decisiones pueden derivar en una posible pérdida de confianza de EU y Canadá como socios comerciales. También pidió que el Gobierno y Morena no confundan el patriotismo con el respaldo automático a funcionarios acusados de mantener vínculos con el narcotráfico.

“Estoy categóricamente en contra de intervenciones extranjeras, pero no aceptaré que usen nuestra soberanía como escudo de la impunidad”, dijo.

El fondo de las acusaciones de la gobernadora de Chihuahua tiene que ver con el conflicto legal en el que entró su administración con el Gobierno federal y la FGR, tras un operativo en la Sierra Tarahumara en el que fallecieron dos agentes de inteligencia de EU y dos policías estatales, en abril pasado. Tras estos hechos, la Fiscalía inició una investigación para saber si el gobierno de estatal permitió la intervención de agentes extranjeros en México, lo cual viola las leyes de seguridad nacional de México.

Campos ha declarado que desconocía la presencia y operación de estos agentes en Chihuahua; también ha denunciado que el Gobierno federal pretende usar este caso políticamente.

El pasado 27 de mayo, la FGR citó a Campos para comparecer y esclarecer estos hechos; sin embargo, aunque no se negó a acudir, la mandataria se limitó a presentar un documento, por lo que no accedió a ser entrevistada.

Desde el Congreso de la Unión, legisladores de la 4T, que acusaron a la gobernadora de violar la soberanía nacional, solicitaron formalmente un juicio político en su contra, aunque la petición no continuó al no ser ratificada por los diputados.

Por su parte, la Presidenta Sheinbaum ha negado que este proceso sea una persecución política y se ha centrado en externar su preocupación por ser un asunto de seguridad nacional que debe investigarse.

“No tienes calidad moral”, revira Montiel

| Por Elizabeth Hernández |

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, elevó el tono contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, a quien acusó de promover una intervención extranjera y de carecer de autoridad política para exigir definiciones en materia de seguridad y soberanía.

En un mensaje difundido en redes sociales, la dirigente morenista cuestionó a la mandataria panista por sus señalamientos hacia la Presidenta Claudia Sheinbaum, y colocó el debate en el terreno de la defensa nacional.

El Tip: El martes, la Presidenta Sheinbaum reiteró que su Gobierno no cederá a entregar a Rubén Rocha, en tanto Estados Unidos no presente pruebas de sus acusaciones.

“¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de ‘seguridad y soberanía’ después de que promueves la intervención extranjera?”, escribió Montiel Reyes.

También reprochó a Campos sus viajes fuera del país y afirmó que ha dejado el gobierno estatal durante periodos de hasta dos semanas, hecho que, según sostuvo, ha ocurrido en distintas ocasiones durante su administración: “Suman más tus viajes al extranjero que tus visitas a los municipios más pobres del estado”.

Con ese mensaje, ligó a la gobernadora con el expresidente Felipe Calderón y con la política de seguridad de los gobiernos panistas, a la que atribuyó una herencia de violencia: “Te recuerdo que fue García Luna quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia”.

Montiel sostuvo que Campos no tiene “calidad moral” para emplazar a la Presidenta, después de acusarla de buscar el respaldo de otro país en asuntos internos.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, durante una conferencia de prensa ı Foto: Cuartoscuro

Otro tramo del mensaje llevó la confrontación al punto más duro, al calificar a la mandataria panista de Chihuahua como “traidora a la patria”.

“Porque defendemos la aplicación de la ley y el Estado de derecho en nuestro país, afirmamos que eres una traidora a la patria, pues promoviste la violación de nuestra soberanía”, expresó.

La dirigente morenista afirmó que el Gobierno federal defenderá la soberanía mexicana frente a lo que llamó “lo más rancio del conservadurismo hipócrita”.

Por su parte, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, acusó a la mandataria estatal de sostener una postura “entreguista” frente a una eventual intervención externa.

El legislador sostuvo que el tema no es un debate sobre cooperación internacional ni sobre aplicación de la ley, sino un intento por normalizar la injerencia externa en asuntos que, a su juicio, corresponden solo a México. También señaló que la frontera norte “es parte de la Federación, no un enclave político subordinado a agendas ajenas”.