Sin desfile en Colima

A ver, a ver… ¿Cómo está eso de que el próximo jueves no habrá desfile del Día del Trabajo en la capital de Colima? La información disponible señala que el Gobierno estatal, encabezado por la morenista Indira Vizcaíno, y los dirigentes de los sindicatos de mayor relevancia, acordaron suspender el tradicional desfile. Pero hasta el momento, nadie ha explicado las razones, lo que ha desatado una serie de especulaciones. Hay muchos que suponen que no está garantizada la seguridad ni de los participantes ni de los asistentes, debido a los altos niveles de incidencia delictiva que registra el estado. Otros piensan que ante los bajos índices de creación de empleos y el aumento en la pobreza laboral, como que no hay mucho que celebrar. Lo cierto es que el desfile del 1 de Mayo se había realizado durante décadas en Colima, con la única excepción del 2020, cuando no se llevó a cabo debido a la pandemia de Covid-19. ¿Y ahora? Rara, muy rara, nos dicen, esta decisión.