¿Y los resultados?

A casi un mes de que se lleve a cabo la elección judicial, donde estarán en juego más de 3 mil 400 cargos a ministros, magistrados y jueces, el Instituto Nacional Electoral aún no tiene claridad respecto a si habrá o no resultados la noche del 1 de junio. Y es que, a diferencia de lo que dijo la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, el pasado 4 de marzo, cuando se comprometió a tener al menos el resultado de la elección para ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la misma noche de la jornada electoral, este lunes sus colaboradores reconocieron que ello aún es incierto. Ratificaron que, al tratarse de una elección inédita, no operará el Programa de Resultados Electorales Preliminares, el PREP, ni habrá conteos rápidos, como se estila en las elecciones presidenciales y en las intermedias que conocemos. Es decir, no habrá tendencias de votación. A lo que sí se comprometieron, nos platican, es que el día de la elección fluirá la información tras el cierre de casillas conforme vayan avanzando los cómputos distritales, que tendrán una duración de 10 días.

