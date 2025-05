Las pilas en la CDMX

Quienes se pusieron las pilas fueron las autoridades de la Ciudad de México, al abordar con toda seriedad el tema de los pinchazos en el transporte público. El asunto ameritó la realización de una conferencia de prensa que encabezó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, y en la cual estuvieron la fiscal, Bertha Alcalde, y el titular de la SSC, Pablo Vázquez. El asunto no es menor, pues la proliferación de ataques de este tipo había generado cierta zozobra entre la población. Hasta el momento se han presentado 41 denuncias y en cuatro de los casos se detectó algún estupefaciente en los cuerpos de las víctimas. Los números no son alarmantes y la salud de quienes han recibido los pinchazos no ha estado en riesgo, pero si la autoridad no actuaba con firmeza, se podría arraigar y normalizar esta práctica. Por eso, nos dicen, es más que atinada la decisión de blindar al Metro, incluso, con presencia de Zorros y de agentes encubiertos. Ahí el dato.

TE RECOMENDAMOS: Lamentan su partida Exgobernador de Veracruz Fidel Herrera fallece