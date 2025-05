“El INE no define si son idóneos los aspirantes”

Uuc-kib Espadas, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), afirmó que este órgano no tiene la capacidad de decidir cuáles de los candidatos a juzgadores cumplen o no con los requisitos de elegibilidad o si son idóneos para ocupar los cargos a los que aspiran.

“La ley fue explícita e introdujo un mecanismo distinto para este registro, que pasaba por comités técnicos de evaluación de cada uno de los Poderes de la Unión y finalmente por su registro y envío al INE por parte del Senado de la República”, dijo.

El Dato: El INE descartó que por carecer de un criterio para la realización de mesas de diálogo y encuentros entre candidatos a juzgadores se filtre el financiamiento ilegal.

Entrevistado por el periodista Javier Solórzano en el programa Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las plataformas digitales de La Razón, Espadas Ancona apuntó también que, de acuerdo con los tiempos establecidos en la ley, ya pasó el momento para objetar el registro de una candidatura ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Primero las estaciones

A pregunta expresa sobre la impugnación que hizo el Congreso el pasado domingo de 26 candidaturas, el consejero electoral respondió que el INE no puede determinar la idoneidad de los aspirantes.

Y explicó: “Una una vez concluidos los cómputos, y en el momento previo a la declaración de validez de la elección, ahora sí, el instituto, sobre la base de la documentación que tenga en ese momento, tendrá que decidir a través de la declaración de validez si uno u otro candidato o candidata cumplen o no con las condiciones para ocupar el cargo”.

Añadió que la ley establece que si alguien pierde la candidatura por cualquier razón antes de la elección, y su nombre está en la boleta, los votos a su favor se contarán como nulos.

Respecto a cómo van a fluir los resultados tras la elección, y si los primeros que se tengan serán los de ministros de la Suprema Corte, alrededor de las 23:30 horas del 1 de junio, reconoció que ello dependerá de la velocidad con la que se realicen los conteos.

“Eso dependerá de la velocidad en la que podamos desahogar esta primera boleta en contabilizarse. Será de ministros, y por la importancia del órgano, tendrá más peso político en esta elección”, expresó.

A falta de conteos rápidos y del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mecanismos que operan en las elecciones que conocemos normalmente, detalló que se determinó transmitir los cómputos vía Internet, para que la gente pueda ver lo que está ocurriendo “y que no se vaya a tratar de procedimientos a puerta cerrada, donde nadie sepa lo que está cocinando el INE”.

Espadas Ancona reconoció que el colocar números en las boletas en lugar de tachar nombres o logotipos, como se efectúa tradicionalmente, representará dificultades durante la jornada.

“Esto nunca se ha hecho en un proceso electoral y, sin duda, estas particularidades irán generando eventualmente problemas nuevos y llevando soluciones nuevas”, consideró.

En torno a las boletas sobrantes que no sean utilizadas durante la jornada electoral, y que el INE determinó que no serán marcadas como inutilizadas, como se acostumbra normalmente en las elecciones, el consejero aseguró que no hay riesgo en ello.

“Se hicieron algunas pruebas, considerando un 30 por ciento de participación, y en las casillas más grandes, cancelar la totalidad de boletas restantes podría consumir hasta 20 horas. Es imposible pedirle a los funcionarios de casilla realizar una tarea de esta magnitud”, apuntó.

Agregó que por cuestiones presupuestales no se pudieron implementar otras medidas, como proveer a cada mesa directiva de casilla de perforadoras para que las boletas no utilizadas fueran perforadas a manera de inutilizarlas: “Lo único que se pudo resolver fue empacarlas, encintarlas y firmar los paquetes de las boletas no utilizadas”.

El consejero señaló que, ante la cantidad de dificultades que se han generado sobre la marcha del proceso electoral judicial, es evidente que cuando éste concluya, será necesaria una nueva reforma en la materia.

Confía 4T que cuestionados no lleguen

│ Redacción

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confió en que los 26 candidatos impugnados en la elección judicial por presuntos vínculos con el crimen organizado, o por no cumplir con el perfil adecuado, no ocuparán los cargos en disputa, pues no serán votados por la población.

“Estoy seguro que no van a pasar. Aun cuando el Tribunal (Electoral), que es el único que puede invalidar el registro de un candidato es el tribunal, que es máxima autoridad en materia electoral, pero si se persistiera y se fuera la elección, la ciudadanía es muy inteligente, no va a votar por ellos”, manifestó el legislador.

En conferencia de prensa, el también coordinador de Morena en San Lázaro expresó que estas situaciones son resultado de “errores humanos”, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, pero reiteró que dichos perfiles no lograrán avanzar en el proceso.

“Yo tengo un sabor de boca de reconocimiento a los comités que, dentro de un universo de miles, estos 20 se filtraron, pero creo que estos 20 no van a pasar, es lo que creo. Jurídicamente, jurisdiccionalmente, políticamente, no van a pasar, es lo que creo”, insistió.

Destacó que la reforma al Poder Judicial “era impostergable. Lo que ahora estamos dando paso es a un nuevo sistema de justicia en México y yo estoy muy contento porque por primera vez la población va a elegir a sus jueces, ministros y magistrados”.