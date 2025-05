‘La gente sabrá a quién elegir, no hay que preocuparse’, dice CSP ante candidaturas judiciales cuestionables

Ante las inquietudes generadas por los cuestionamientos a la idoneidad de candidatos judiciales vinculados con el crimen organizado, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que al final la gente sabrá a quién elegir para ocupar los cargos a jueces, ministros y magistrados que se elegirán el próximo 1 de junio.

Como lo ha dicho en ocasiones anteriores, instó a que si hay pruebas que acrediten la responsabilidad de los aspirantes en actos ilícitos, se tiene que reportar ante las autoridades competentes, que en este caso son el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“Si hay algún caso de esta situación pues que resuelva el INE o el Tribunal…Es decir, la gente va a saber por quién elegir. No hay que tenerle preocupación a la elección, el pueblo está consciente, sabe de qué se trata, está informado, aunque a algunos no les guste. No les gusta a muchos que el pueblo decida, pero para eso ya llegó la transformación, para que el pueblo decida”, dijo.

Respecto al ejercicio electoral, sugirió que el INE debería reforzar la campaña de difusión que ha hecho, para ampliar su conocimiento entre la ciudadanía.

“Vamos a seguir informando aquí en la mañanera y que el INE pues también promueva más el día de la elección y todos a participar”, dijo.

Como parte de su iniciativa para dar a conocer la jornada del 1 de julio, presentó la canción que alistó su gobierno para ser difundida en estos días.

La mandataria aseguró que el reconocimiento de este ejercicio ha crecido en el último trimestre entre la población, pues pasó del 30 al 60 por ciento.

FGR