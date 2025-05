Revive López Portillo

Así que el proceso para renovar al Poder Judicial hizo revivir al expresidente José López Portillo, a través de 68 candidatos a juzgadores —58 a nivel estatal y 10 a nivel federal— que no compiten contra nadie. Es cosa de recordar que, en 1976, López Portillo fue candidato único a la Presidencia de la República, por lo que pudo haber ganado sólo con su voto. Los problemas de legitimidad que provocó este hecho causó tanto escozor, que poco tiempo después se aprobó una reforma política para ampliar los espacios de participación de la oposición. Ahora, el diseño de los comicios judiciales permitió que 68 aspirantes a jueces o magistrados no tengan que preocuparse por el resultado de la jornada del próximo 1 de junio, pues al haber sido los únicos registrados, tienen el triunfo amarrado. La pregunta es si la llegada al Poder Judicial de juzgadores que no tuvieron competencia llevará a hacer una nueva reforma, como ocurrió hace 49 años. Veremos.

